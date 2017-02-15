Güney Kıbrıs:
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15 Şubat 2017 Çarşamba 06:44

Rum Siyasi Partilerinden Akıncı’nın Açıklamalarına Tepki

Rum Siyasi Partilerinden Akıncı'nın Açıklamalarına Tepki
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Rum siyasi partileri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz gün Enosis Plebisiti ve müzakereler hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Haravgi gazetesine göre, EDEK, açıklamasında, Akıncı’nın tırmanmakta olan olumsuz tavrı bulunduğunu ve bunun müzakereler sürecinin yavaşlatılması çabasının devamı olduğunu iddia etti.

EDEK, “bu taktiğin, bir yandan Türkiye’nin Kıbrıs sorununun uluslararası boyutuyla ilgili elle tutulur tezler sunmaktan kaçınmasını, diğer yandan da yönetim (başlığı) çerçevesinde daha fazla avantaj elde edilmesi çabasını hedeflemekte olduğunu” öne sürdü.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis ise açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin, Rum Meclisinin Enosis Plebisiti kararıyla ilgili tepkileri ve olayların gidişatına ilişkin yoğun endişesini dile getirdi ve “az öneme sahip bir olayın Kıbrıs Türk siyasi liderliği tarafından büyük bir mesele haline getirildiğini” iddia etti.

Gazeteye göre Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Perdikis ise açıklamasında, “Kıbrıslı Türklerin gösterdiği tepkinin yoğunluğunun, Ankara ile Kıbrıs Türk liderliğinin gerçek niyetlerini göstermekte olduğunu” ileri sürdü.

Dayanışma Hareketi Başkan Yardımcısı Polis Pallikaros ise açıklamasında, “Başkan Anastasiadis’in müzakerelerdeki taktiğinin, Kıbrıs Türk tarafının küstahlaşmasına yol açtığını” iddia etti.

KKTC’DEN TEPKİLER DE RUM BASININDA

Öte yandan bazı Rum gazeteleri, Rum Meclisinin Enosis Plebisiti kararı konusunda KKTC’den gelen tepkilere de yer verdi.

Haravgi gazetesi habere “Kıbrıslı Türkler Enosis Plebisiti Kararının Müzakereler Açısından Darbe Olduğunu Söylüyor” başlığıyla yer verirken; Alithia “Kıbrıslı Türkler Seslerini Alçaltmıyor”, Fileleftheros “Tepkiler ve Çarpıtma İşgal Altındaki Bölgelerde Yoğun Bir Şekilde Sürüyor- Kıbrıslı Rumlar Enosis İçin Yelken Açtılar” başlıklarını kullandı.

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