Güney Kıbrıs:
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20 Temmuz 2017 Perşembe 08:36

Rum Siyasi Partilerinden 20 Temmuz Açıklamaları...

Rum siyasi partileri, her yıl olduğu gibi, bu yıl da 20 Temmuz Barış Harekatı dolayısıyla açıklamalarda bulundular.

Rum Siyasi Partilerinden 20 Temmuz Açıklamaları...
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Rum siyasi partileri, her yıl olduğu gibi, bu yıl da 20 Temmuz Barış Harekatı dolayısıyla açıklamalarda bulundular.

Haravgi gazetesine göre AKEL, “Kıbrıs halkına karşı işlenen suçları bu yıl da en sert şekilde kınadıklarını” belirtti.

Açıklamasında “partinin, iki toplum arasında müzakereler süreciyle çözüme ulaşmakta kararlı olduğunu” ifade eden AKEL, “hedefin; Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin BM çerçevesinde sürmesi ve müzakerelerin kazanımlarının korunması olması gerektiğini” söyledi.

DİKO ise açıklamasında, “işgalin etkilerinin 43 yıldır sürdüğünü” iddia ederken, “İsviçre’deki son gelişmelerin, Türkiye’nin, çözümün ardından Kıbrıs’ın tam kontrolünü ele almak olan niyetini bir kez daha teyit ettiğini” savundu.

EDEK de, “Türkiye’nin, kendi hedeflerini empoze etmeye çalıştığını” öne sürerek, “bu hedeflerin, Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıslı Türklere ayrıcalık sağlama değil, vatanı işgal etme olduğunu” iddia etti.

Vatandaşlar İttifakı ise; “ bu yıl, Crans-Montana’daki çabanın başarısızlığının gölgesinde, Türk istilasının kara yıldönümünün özel bir niteliğe sahip olduğunu” öne sürerek, “Türkiye’nin amaçlarının bir kez daha ortaya çıktığını” savundu.

ETKİNLİKLER

Alithia gazetesi ise, 20 Temmuz Barış Harekatı dolayısıyla bugün Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan “kınama etkinliklerini” aktardı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in Yunan Askeri Mezarlığı’ndaki anma törenine katılacağını, ardından duaların okunacağı Faneromeni Kilisesi’ne gideceğini yazdı.

Ayrıca bu akşam saat 20.45’te Rum Başkanlık Sarayı’nda bir etkinlik düzenleneceğini kaydeden gazete, etkinlikte Anastasiadis’in konuşma yapacağını, ayrıca müzik dinletisi olacağını aktardı.

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