banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Kıbrıs'ta ani ölümler yoğunlaştı!
Son Dakika
Ani ölüm...
Vural Binbaşı da veda etti
Son Dakika
Vural Binbaşı da veda etti
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Savoy ailesinin acı günü
SAVOY AİLESİNİN ACI GÜNÜ
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Rum Siyasi Partileri Kıbrıslı Türk Oyunun Peşinde

RUM SEÇMENİ KOLTUĞUNDAN KALDIRMAKTA ZORLANAN SİYASİ PARTİLER 2019’DAKİ AP SEÇİMİ İÇİN GÖZÜNÜ 104 BİN KIBRISLI TÜRK SEÇMENE DİKTİ

Rum Siyasi Partileri Kıbrıslı Türk Oyunun Peşinde

RUM SEÇMENİ KOLTUĞUNDAN KALDIRMAKTA ZORLANAN SİYASİ PARTİLER 2019’DAKİ AP SEÇİMİ İÇİN GÖZÜNÜ 104 BİN KIBRISLI TÜRK SEÇMENE DİKTİ

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:19
Rum Siyasi Partileri Kıbrıslı Türk Oyunun Peşinde

RUM SEÇMENİ KOLTUĞUNDAN KALDIRMAKTA ZORLANAN SİYASİ PARTİLER 2019’DAKİ AP SEÇİMİ İÇİN GÖZÜNÜ 104 BİN KIBRISLI TÜRK SEÇMENE DİKTİ

 Rum seçmenin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine pek ilgi göstermediği, son seçimde seçmenlerin yüzde 50’den fazlasının sandık başına gitmediği, bu nedenle Rum siyasi partilerin 2019’daki seçimler için gözlerini Kıbrıslı Türk seçmene diktiği bildirildi.
Fileleftheros; “104 Bin Kıbrıslı Türkün Oyu İçin ‘Baragadi’… Seçmen Listesi Kaydına İlgi Az” başlıklı haberinde, AP seçimleri ulusal ölçekli seçimlere göre daha gevşek olduğu için sandık boykotunun da yüksek olduğuna işaret etti.
Önceki AP seçimlerinde Güney’de gözlemlenen sandık boykotunun yüzde 50’nin üzerinde olduğunu belirten gazete, Rum siyasi partilerin, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Rum seçmeni “koltuğundan kaldırmakta zorlanacaklarını” iyi bildiklerinden, gözlerini “hiç de azımsanamayacak Kıbrıslı Türk seçmen havuzuna diktiklerini” kaydetti.
Gazete, son AP seçiminde oy kullanma hakkına sahip 58 bin Kıbrıslı Türk’ün sadece yüzde 3’ünün, (bin 500 civarı) oy kullandığını belirterek, 2019’daki seçimde “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği hamili olup oy hakkı bulunan Kıbrıslı Türk sayısının 104 bin olduğuna dikkat çekti ve “tabii ki, Kıbrıslı Türk seçmeni cezp etmek için teşvik bulunmaya çalışılıyor” vurgusunu yaptı.
Haberde, 104 bin Kıbrıslı Türk seçmenden 77 bininin ikamet adresi olarak KKTC’yi, 27 bininin ise ya Güney Kıbrıs olarak beyan ettiği yahut adres beyan etmediği ancak Kıbrıslı Türklerin, AP seçimleri için seçmen listelerine otomatikman kaydedildiği bilgisine de yer verildi.
Gazeteye göre, Rum seçmenin AP seçimlerinde oy kullanma hakkı edinebilmek için seçmen listesine kaydolabileceği son tarih 2 Nisan 2019. Güney’de seçmen listeleri yılda 4 kez güncelleniyor. Şu ana kadar sadece 450 yeni kayıt yapıldı ve yeni yılın ilk çeyreğinde seçmen listesine kayıtlara ilginin artması bekleniyor. Bugün, seçmen listesine kayıtlı olmayan 30 yaş altı Rum sayısının ise 40 binin üzerinde olduğuna dikkat çekildi.
 

Son Güncelleme: 01.09.2018 10:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristodulidis, Çavuşoğlu Ve Kocas Ayaküstü Sohbet Etti
Hristodulidis, Çavuşoğlu Ve Kocas Ayaküstü Sohbet Etti
Rum Trol Gemisine Apostolos Andreas’ın Kuzeyinde “Taciz” İddiası...
Rum Trol Gemisine Apostolos Andreas’ın Kuzeyinde “Taciz” İddiası...
Güney’den Sözlük Konusunda Avrupa Kurumlarına Protesto
Güney’den Sözlük Konusunda Avrupa Kurumlarına Protesto
Nestoros: “Kayıp Kazıları Sürüyor”
Nestoros: “Kayıp Kazıları Sürüyor”
Yaz Saati Uygulamasının Kaldırılmasını Yalnızca Güney Kıbrıs Ve Yunanistan İstemiyor
Yaz Saati Uygulamasının Kaldırılmasını Yalnızca Güney Kıbrıs Ve Yunanistan İstemiyor
Hristodulidis’ten Ortadoğu Konusunda Mesaj
Hristodulidis’ten Ortadoğu Konusunda Mesaj
Hristoforu, AB’den “Türkiye’ye Silah Ambargosu” İstedi
Hristoforu, AB’den “Türkiye’ye Silah Ambargosu” İstedi
Kooperatif Bankaları Dün İtibarıyla Hellenıc Bank Oldu
Kooperatif Bankaları Dün İtibarıyla Hellenıc Bank Oldu
Guterres’in Liderlerle Ortak Görüşme Yapacağı İddia Edildi
Guterres’in Liderlerle Ortak Görüşme Yapacağı İddia Edildi
Fransız Askeri Uçağı Baf Havaalanı’na Acil İniş Yaptı
Fransız Askeri Uçağı Baf Havaalanı’na Acil İniş Yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim