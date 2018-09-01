Rum Siyasi Partileri Kıbrıslı Türk Oyunun Peşinde

RUM SEÇMENİ KOLTUĞUNDAN KALDIRMAKTA ZORLANAN SİYASİ PARTİLER 2019’DAKİ AP SEÇİMİ İÇİN GÖZÜNÜ 104 BİN KIBRISLI TÜRK SEÇMENE DİKTİ



Rum seçmenin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine pek ilgi göstermediği, son seçimde seçmenlerin yüzde 50’den fazlasının sandık başına gitmediği, bu nedenle Rum siyasi partilerin 2019’daki seçimler için gözlerini Kıbrıslı Türk seçmene diktiği bildirildi.

Fileleftheros; “104 Bin Kıbrıslı Türkün Oyu İçin ‘Baragadi’… Seçmen Listesi Kaydına İlgi Az” başlıklı haberinde, AP seçimleri ulusal ölçekli seçimlere göre daha gevşek olduğu için sandık boykotunun da yüksek olduğuna işaret etti.

Önceki AP seçimlerinde Güney’de gözlemlenen sandık boykotunun yüzde 50’nin üzerinde olduğunu belirten gazete, Rum siyasi partilerin, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Rum seçmeni “koltuğundan kaldırmakta zorlanacaklarını” iyi bildiklerinden, gözlerini “hiç de azımsanamayacak Kıbrıslı Türk seçmen havuzuna diktiklerini” kaydetti.

Gazete, son AP seçiminde oy kullanma hakkına sahip 58 bin Kıbrıslı Türk’ün sadece yüzde 3’ünün, (bin 500 civarı) oy kullandığını belirterek, 2019’daki seçimde “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği hamili olup oy hakkı bulunan Kıbrıslı Türk sayısının 104 bin olduğuna dikkat çekti ve “tabii ki, Kıbrıslı Türk seçmeni cezp etmek için teşvik bulunmaya çalışılıyor” vurgusunu yaptı.

Haberde, 104 bin Kıbrıslı Türk seçmenden 77 bininin ikamet adresi olarak KKTC’yi, 27 bininin ise ya Güney Kıbrıs olarak beyan ettiği yahut adres beyan etmediği ancak Kıbrıslı Türklerin, AP seçimleri için seçmen listelerine otomatikman kaydedildiği bilgisine de yer verildi.

Gazeteye göre, Rum seçmenin AP seçimlerinde oy kullanma hakkı edinebilmek için seçmen listesine kaydolabileceği son tarih 2 Nisan 2019. Güney’de seçmen listeleri yılda 4 kez güncelleniyor. Şu ana kadar sadece 450 yeni kayıt yapıldı ve yeni yılın ilk çeyreğinde seçmen listesine kayıtlara ilginin artması bekleniyor. Bugün, seçmen listesine kayıtlı olmayan 30 yaş altı Rum sayısının ise 40 binin üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

