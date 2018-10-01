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Rum Siyasi Partilerden 1 Ekim Açıklamaları

AKEL VE EDEK’TEN DERİNYA KAPISI’NA FARKLI YAKLAŞIMLAR

Rum Siyasi Partilerden 1 Ekim Açıklamaları

AKEL VE EDEK’TEN DERİNYA KAPISI’NA FARKLI YAKLAŞIMLAR

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:48
Rum Siyasi Partilerden 1 Ekim Açıklamaları

AKEL VE EDEK’TEN DERİNYA KAPISI’NA FARKLI YAKLAŞIMLAR

Rum siyasi partilerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıldönümü olarak kutlanan 1 Ekim nedeniyle mesaj yayınladıkları bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, DİSİ, Kıbrıs sorununa adadaki “Türk işgalini” bitirecek, Kıbrıs’taki “yasal sakinlerin” tümünün insan haklarını ve temel özgürlüklerini garanti altına alacak, adayı iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çerçevesinde birleştirecek adil ve kalıcı bir çözüm bulunması hedefine bağlı olduklarını belirtti.

DİSİ, “Türk işgalinin” sona ermesini ve gerçek anlamda tam bağımsız bir ülke koşullarında olunmasını talep ettiklerini kaydetti.

AKEL ise açıklamasında, ülkenin ve halkın geleceğinin, ancak “Türk işgalinin” sona ermesi ve adanın yeniden birleşmesi durumunda garanti altına alınabileceğini kaydederek, adanın yeniden birleşmesinin de, yalnızca BM himayesinde yapılacak müzakereler aracılığıyla Kıbrıs sorununa çözüm bulunması sayesinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

DİKO, partinin önceliğinin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin varlığının korunması ve devam ettirilmesi olduğunu belirterek, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün de, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin varlığını koruyacak bir çözüm olması gerektiğini vurguladı.

Müzakere sürecinin gidişatıyla ilgili eleştirilerde bulunan EDEK ise şu ana kadarki olguların, sürecin başarısızlığa uğradığını ve ciddi tehlikeler doğurduğunu belirterek, aktik değişikliği yapılması gerektiğine işaret etti.

Ekologlar, Dayanışma Hareketi ve Vatandaşlar İttifakı da, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, halkın birliğini güvence altına alması gerekeceğini; kötü çözümün Helenizm’in yok olmasına sebep olacağını ve Kıbrıs sorununun kritik kavşakta bulunduğunu ifade etti.

Gazete, bir diğer haberinde de, 1 Ekim’in törenleri çerçevesinde Strovolo’da askeri geçit töreni yapılacağını ve bazı yolların, bir süreliğine trafik akışına kapatılacağını yazdı.

AKEL VE EDEK’TEN DERİNYA KAPISI’NA FARKLI YAKLAŞIMLAR

Bu arada, AKEL ve EDEK, 1 Ekim mesajları çerçevesinde Derinya kapısının açılması konusunda da açıklama yaptı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, AKEL, bazı siyasi partilerin “siyasi ve ekonomik nedenlerden ötürü”, Derinya kapısının açılmasıyla ilgili anlaşmanın gözden geçirilmesi gerektiğini savunmaya başladığını ve Rum hükümetinden, konuyla ilgili net bir açıklamanın henüz yapılmadığını kaydetti.

EDEK ise, Derinya kapısının açılmasından kaynaklanacak problemlerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile hükümet tarafından hesaplanması gerektiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 01.10.2018 12:11
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