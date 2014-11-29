Rum Siyasi Partiler Kendi Yasalarına Bile Uymadı

Güney Kıbrıs’taki 8 siyasi partiden hiçbirinin Sayıştay’a mali bilançosunu doğru sunmadığı için mali denetimlerinin yapılamadığı bildirildi.

Fileleftheros, “Kendi Yasalarına Bile Uymadılar... Hiçbir Siyasi Parti Doğru Bilançolarını Gönderemedi” başlıklı haberinde partilerin, yürürlükteki yasaya uyamadıklarından yetkili makamların ekonomik durumlarını (bilanço) denetleyemediğini yazdı.

Haberde, Rum siyasi partilerinin tamamında hakim olan mantığın “söylemek başka yapmak başka” olduğu çünkü, mali durumlarının denetlenmesiyle ilgili yürürlükteki yasaya uymayı başaramadıkları belirtildi.

Gazeteye göre Sayıştay Başkanı’nın 2013 yılı raporunda da belirttiği gibi, siyasi partiler kütüğüne kayıtlı 8 partinin hiçbiri doğru bilançosunu sunamadı. Eksik belge sundukları için siyasi partilerin mali denetimleri yapılamadı.