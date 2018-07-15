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Rum Siyasi Partiler Darbeyi Kınadı

Rum siyasi partiler, Yunan Cuntası’nın 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği darbenin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladılar.

Rum Siyasi Partiler Darbeyi Kınadı

Rum siyasi partiler, Yunan Cuntası’nın 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği darbenin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladılar.

15 Temmuz 2018 Pazar 09:18
Rum Siyasi Partiler Darbeyi Kınadı

Rum siyasi partiler, Yunan Cuntası’nın 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği darbenin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladılar.
Alithia ve diğer gazeteler, Rum siyasi partilerin kınama mesajlarına yer verdiler.
Habere göre DİSİ mesajında, “Türkiye’ye, bölücü planlarını dayatmak için yıllardır aradığı fırsatı veren darbeyi şiddetle kınadıklarını” belirtti.
DİSİ, “Kınıyoruz, Türkiye’nin Kıbrıs’ı istila etmesini, savaş suçlarını ve sürmekte olan işgali unutmadık, unutmayacağız” ifadesini kullanırken, tarihten ders çıkarılmasının herkesin borcu olduğunu kaydetti.
Sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin savunulması için mücadele edenlerin anılmasının ise bir görev ve sorumluluk olduğunu belirten DİSİ, geçmişteki ulusal bölünmenin yeniden yaşanmaması için geçmişin hatalarından ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.
AKEL de mesajında, Yunan Cuntası ve EOKA B’nin faşist darbesinin yaşandığı lanetli günde, Kıbrıs dramının ilk eyleminin gerçekleştiğini ve Kıbrıs tarihinin en büyük yıkımının başladığını belirtti.
AKEL ayrıca, Rum Meclisi’nin çalışmaları sonucunda hazırlanan Kıbrıs Dosyası’nda, gerçekleştirilmesi Yunan Cuntası ve EOKA B’ye verilen, ABD ve NATO tarafından kurulan komplonun ürünü olduğunun tespit edildiğini ifade etti.
Hain darbenin, Türkiye’ye kapıları açtığını savunan DİKO ise mesajında, öncelikli görevlerinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin meşruiyeti savunan ve hayatını kaybeden direnişçilerin önünde saygıyla eğilmek ve mezarları başında “Kıbrıs’ın adalete erişmesine kadar mücadeleye devam edecekleri ve bu hainliği unutmayacakları” yönünde yemin etmek olduğunu belirtti.
Rum Vatandaşlar Hareketi de mesajında, “lanetli darbe gününden ve çifte suç olan darbe ve Türk işgaliyle birlikte o zamandan uygulanmaya konulan Kissinger Planı’ndan bu yana 44 yıl geçtiğine” dikkati çekti. Mesajda, hayatını kaybeden direnişçiler de anıldı.
ANMA ETKİNLİĞİ
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Güney Lefkoşa’daki “Ay. Konstantiniu ve Eleni Mezarlığı”nda dün Rum Yedek Komandolar Derneği tarafından düzenlenen anma töreniyle, darbe komandolarının anıldığını yazdı.
Habere göre, darbe sırasında hayatını kaybedenlerin mezarlarına çelenk konulması etkinliğine, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis adına mezara çelenk koyan Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris de katıldı.
Habere göre DİSİ ve ELAM parti temsilcileri de çelenk koydu.
DİRENİŞÇİLERDEN ELEŞTİRİ
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Demokratik Direnişçiler Birliği’nin, Nikos Sampson’u “mağdur” olarak nitelendiren yedek komandolardan Takis Çangaris’in açıklamalarını kınadığını yazdı.
Habere göre, Direnişçiler Birliği açıklamasında, tarihin tahrif edilmesine ilişkin çabaların tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti ve “Sampson’un hiç kimsenin mağduru olmadığını, ülkenin cellatlarından biri olduğunu, bazı kişilerin halkın bilincinde 8 günlük başkan olarak geçirilmeye çalışılsa da, Cunta işbirlikçisi ve itirazsız bir şekilde Kıbrıs’ı Türk işgalciye teslim eden kişi olduğunu” belirtti.
 

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Son Güncelleme: 15.07.2018 12:28
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