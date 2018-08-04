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Rum siyasi partiler, Başpiskopos Makarios’un ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Rum siyasi partiler, Başpiskopos Makarios’un ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:34
Rum siyasi partiler, Başpiskopos Makarios’un ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Rum siyasi partiler, Başpiskopos Makarios’un 41. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Fileleftheros gazetesi, Başpiskopos Makarios’un 41. ölüm yıldönümü nedeniyle partilerin yapmış olduğu açıklamalarda, Rum halkının mücadelesini sürdürmesi için Makarios’un siyasi emanetlerine atıfta bulunduklarını belirtti.

Habere göre; AKEL yaptığı açıklamada, Başpiskopos Makarios’un ölümünün, hayatta kalma ve ayrıca Yunan Cuntası ile EOKA B’nin hain darbesi ve Türk “işgalinin” neden olduğu çifte suçun yaralarını sarma mücadelesi veren Kıbrıs’ın siyasi yaşamında büyük bir boşluk bıraktığını kaydetti.

AKEL, tarihi liderlerin; lider olarak doğmadığına zaman içerisinde şekillendiğine dikkati çekerek, Makarios’un sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin savunulmasında, halkın demokrasi ve özgürlük mücadelesinin başı olarak tarihi bir lider olduğunu gösterdiğini, çünkü zor dönemlerde zor kararlar aldığını ifade etti.

DİKO, Başpiskopos Makarios için “kurtuluş savaşçısı, EOKA’nın bağımsızlık mücadelesinin siyasi lideri ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk başkanı” ifadelerini kullanarak; Makarios’un hayatını, Kıbrıs helenizminin adalete erişmesi mücadelesine adadığını belirtti.

DİKO, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin devamını, tüm egemenlik haklarını, temel özgürlükleri ve insan haklarına saygıyı garanti altına alacak Kıbrıs sorununun çözüm mücadelesine devam etmelerinin de bir borç olduğunu ifade etti.

EDEK, Başpiskopos Makarios’un siyasi ve biyolojik olarak eksikliğinden söz ederek, liderlik profilinin, emanetinin ve mesajlarının canlı ve silinmez olarak kaldığını belirtti.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği de açıklamasında, yabancı ordular olmaksızın gerçek bağımsız bir ülkede tüm Kıbrıslılar için eşit fırsatlar ve yasa önünde eşitliğin, Makarios’un kendilerine bıraktığı mücadele mirası olduğunu kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 04.08.2018 10:42
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