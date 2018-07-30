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Rum Siyasi Parti Başkanları Anastasiadis Başkanlığında bu sabah toplanıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, siyasi partilerin başkanlarıyla bu sabah saat 10.00’da, Başkanlık Sarayında bir araya geleceği haber verildi.

Rum Siyasi Parti Başkanları Anastasiadis Başkanlığında bu sabah toplanıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, siyasi partilerin başkanlarıyla bu sabah saat 10.00’da, Başkanlık Sarayında bir araya geleceği haber verildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:29
Rum Siyasi Parti Başkanları Anastasiadis Başkanlığında bu sabah toplanıyor

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, siyasi partilerin başkanlarıyla bu sabah saat 10.00’da, Başkanlık Sarayında bir araya geleceği haber verildi.

Kıbrıs sorunu ile enerji konusunun siyasi parti başkanları toplantısının gündeminde olacağını yazan Alithia gazetesi, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na (KİPE) dayanarak, Anastasiadis’in parti başkanlarını geçtiğimiz Pazartesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı görüşme ve şekillenen genel çerçeve konusunda bilgilendireceğini kaydetti.

Gazete, enerji konusunda ise son üç aydır yaşanan gelişmeler, şirketlerin artan ilgisi, Total-ENI şirketlerinin iş birliği ve Rum MEB’inde önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda bilgilendirme yapılacağını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, toplantının gündeminde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişinin ardından Kıbrıs sorununda şekillenen gelişmelerle enerji konularının bulunacağını yazdı. 

ESKİ BAŞKANLAR DA KATILIYOR

Gazete, toplantıda Rum yönetimi eski başkanları Dimitris Hristofyas ve Yorgos Vasiliu ile Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in yer alacağını da belirtti.

“Elindeki bilgilere dayanarak”, Anastasiadis’in siyasi parti başkanlarına Lute ile yaptığı görüşmede söylenenleri ileteceğini belirten gazete, ayrıca siyasi parti başkanları ile Rum yönetiminin eski başkanlarının, Yunanistan’ın Kıbrıs sorunundaki değerlendirmeleriyle ilgili olarak, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüşmede ele alınanlar konusunda da bilgilendirileceklerini aktardı.

“Diplomatik kaynaklara” dayanarak, Anastasiadis’in toplantıda Rum kesiminin Avrupalı liderler ve diğer ülkelerin büyükelçileriyle yapılan görüşmeler zarfında, üçüncü şahıslardan aldığı mesajlarla ilgili olguları analiz edeceğini de yazan gazete, Anastasiadis’in toplantıda, Lute’a söylediklerinin, kamuoyunda söylediklerinden farklı olmadığını vurgulayacağını da ekledi.

Politis gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, siyasi parti başkanlarının bugünkü toplantıda ENI-Total şirketlerinin birlikte idare ettikleri 6’ncı parseldeki yatağın genişliği konusunda bilgilendirileceklerini belirtti.

 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 11:00
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