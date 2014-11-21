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Rum Sivil Savunma Teşkilatı’ndan Sığınaklarla İlgili Faaliyet Planı Ve Bilgilendirme Hattı

Rum Sivil Savunma Teşkilatı tarafından dün, sivillerin, herhangi bir olağanüstü durumda korunabilmesine yönelik, halka açık bir bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Rum Sivil Savunma Teşkilatı’ndan Sığınaklarla İlgili Faaliyet Planı Ve Bilgilendirme Hattı

Rum Sivil Savunma Teşkilatı tarafından dün, sivillerin, herhangi bir olağanüstü durumda korunabilmesine yönelik, halka açık bir bilgilendirme yaptığı bildirildi.

21 Kasım 2014 Cuma 11:44
Rum Sivil Savunma Teşkilatı’ndan Sığınaklarla İlgili Faaliyet Planı Ve Bilgilendirme Hattı
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 Rum Sivil Savunma Teşkilatı tarafından dün, sivillerin, herhangi bir olağanüstü durumda korunabilmesine yönelik, halka açık bir bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un da hazır bulunduğu bilgilendirme toplantısında, 1960’lı yıllarda sığınaklar konusunun büyük tartışmalara neden olduğunu, 1974 yılı Barış Harekatı’nın bilançosu göz önünde bulundurulduğunda bu sığınakların gerekliliğinin vurgulandığını ve 1990’lı yıllarda da sığınak oluşturulması konusunda yoğun taleplerde bulunulduğunu yazdı.

Gazete, bu taleplerin 1999 yılında yanıt vermeye başladığını ve kısa süre içerisinde 2 bin 383 bodrum katının sığınağa dönüştürüldüğünü kaydederek, bu sığınakların 250 bin kişilik kapasitesi bulunduğu bilgisini verdi.

Her sığınağın, sahibinin mülkiyetinde olduğunu ve bu sığınağı, ailevi/mesleki durumlar çerçevesinde değerlendirme hakkına sahip olduğunu yazan gazete, bunun yanı sıra sığınak sahibinin, sığınağın kullanımından 24 saat öncesinde, sığınağı temiz ve kullanıma hazır şekliyle teslim etmekle yükümlü olduğunu kaydetti.

Gazete, bu doğrultuda bir eylem planı hazırlandığını ve eylem planında, herhangi maddi bir yükümlülük olmaksızın yeni sığınak bölgelerinin tespit edilmesinin amaçlandığını yazdı.

Gazete ayrıca, Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın, vatandaşın, kendisine en yakın sığınağın nerede olduğunu öğrenebilmesine yönelik hat açtığını ve bu hattın 24 saat hizmet vereceğini belirtti.

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