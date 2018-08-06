Rum Sivil Savunma Teşkilatı’na Drone’lu Acil Müdahale Birimi

RUM SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI’NA DRONE’LU ACİL MÜDAHALE BİRİMİ

Rum Sivil Savunma Teşkilatı insansız hava araçlarıyla (drone) acil müdahale birimi kuruyor.

Fileleftheros’un “Kıbrıs Drone’larla Acil Müdahale Grubu… Halen Kısıtlı Sayıda İnsansız Hava Aracı Var” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı habere göre, Teşkilat bünyesinde oluşturulacak birim yalnız Güney Kıbrıs’ta değil, ihtiyaç halinde AB içerisindeki herhangi bir alanda da görev yapacak.

Teşkilat Başkanı Andreas Francis, oluşturulacak birimin Teşkilat mensupları yanında ağırlıklı olarak gerekli eğitimden geçirilecek gönüllü sivillerden oluşacağını söyledi. Bu grubu kurma planının yeni olmadığını ancak gereken AB ödeneğinin onaylanmasından sonra yeniden gündeme geldiğini anlattı.

Francis, bu programın Teşkilatın Lefkoşa Bölge Müdürü Kiriakos Haciyeorgiu’nun sorumluluğunda olacağını, seçilecek gönüllülerin eğitimlerinin bu konuda Teşkilat ile işbirliği yapan “Kıbrıs Üniversitesi”nin “Kios” araştırma grubu tarafından üstlenileceğini açıkladı.

Habere göre bugün Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın elinde kısıtlı sayıda insansız hava aracı (drone) bulunuyor. Ancak bunlar gece ve gündüz çalışabilmelerine olanak tanıyan termik kameralar taşıyor. Uzak ve ulaşılması zor yerlere kısa süre içerisinde ulaşabilen insansız hava araçları görev noktasındaki durumun görüntülerini alarak yardım gereken bölgeyle ilgili eylem planının oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Oluşturulacak birimin üyeleri, AB üyesi ülkelerin doğal veya insan kaynaklı felaket durumlarında, istenmesi halinde 12 saat içerisinde yardıma gönderilecek. Bu birime seçilecek gönüllülerin çok iyi İngilizce bilmesi, en az 100 saatlik eğitimden geçmesi ve yapılacak sınavlarda başarılı olması, fiziki durumlarının iyi olması ve yapılacak tıbbi testlerden (kan, görme, işitme ve kardiyo) geçmeleri isteniyor.