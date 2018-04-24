Rum Sivil Savunma Teşkilatı 31 Uzman Ve 700 Gönüllüyle Ayakta Duruyor

Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın 31 uzman personel ve 700 gönüllüyle ayakta durduğu, 38 kişilik teşkilat kadrosunda bugün sadece 31 kişi bulunduğu haber verildi.

Haravgi’ye göre Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Andreas Francis, teşkilatın operasyonel hazırlığının sayıları 700 olan ilçelerdeki gönüllülere dayandığını, gönüllülerin çeşitli yetki birimleri altında hizmet verdiğini, bunlardan 200’ünün de arama kurtarma alanında olduğunu itiraf etti.

Habere göre Francis, Meclis İçişleri Komitesi’nin dünkü toplantısında yaptığı konuşmada, teşkilatın sorunlarının daha çok ekonomik olduğunu, araç filosunun yaşlandığını, yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Gönüllülerin de katıldığı toplantıda konuşan teşkilatın Limasol Arama-Kurtarma Birimi sorumlusu, uygun teçhizat olmadığından gönüllüler açısından ciddi güvenlik sorunları bulunduğunu anlattı. Sorumlu, kendi birimindeki gönüllü sayısının 40 olduğunu ancak yangın söndürmede kullanılması gereken özel kıyafet ve ayakkabı sayısının yeterli olmadığını kaydetti.

Toplantıda, sivil savunma sığınaklarının, olağanüstü bir durumda bütün halkı alacak kapasitede olmadığı, çok az sayıda kişiyi barındırabileceği ifade edildi.



2000 yılında, mevcut bodrum alanlarının metal kapı ve pencerelerle düzenlenerek sığınaklar oluşturulmasına karar verildiğini hatırlatan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Andreas Francis, 2014’e kadar bu tür 2 bin 346 alan oluşturulduğunu ancak bu alanların, nüfusun yalnızca yüzde 35’ini kabul edebileceğini belirtti.Francis, bodrumların sığınak haline getirilmesi programının 2014’ten itibaren kesintiye uğradığını, yer sahiplerinin sığınak için alan vermek istemediklerini, uygun bodrum alanı olmayan bölgeler de bulunduğunu ekledi.Aynı gazete başka bir haberinde “Köfünye”de (Geçitkale) bulunan EMAK’ın (afet müdahale birimi) da ciddi bir personel sıkıntısı yaşadığını yazdı.Haberde, 50 personel ile kurulan birimde bugün 56 kişi bulunduğu ancak son yıllarda, (petrol şirketlerinin ve doğal gaz tesislerinin gelmesi, Rum yönetiminin uluslararası sorumluluklarından kaynaklanan ilave görevler) birimin görev yelpazesi genişlediğinden birimin işleyişinde sorunlar yaşandığı, teçhizat eksikliği de bulunduğu kaydedildi.