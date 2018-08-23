Rum Sigorta Şirketinin Kapanışının Bedelini Kıbrıslı Rum Araç Sahipleri Ödeyecek



Bulgaristan’da faaliyet gösteren “Olympic” isimli Rum sigorta şirketinin iflasının bedelinin Güney Kıbrıs’ta araç kullanan Kıbrıslı Rumlar tarafından ödeneceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi: “Bulgaristan’a 35 Milyona Ulaşabilecek Tazminat” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs’ta faaliyetlerde bulunan “Olympic” isimli Rum sigorta şirketinin, yanlış yatırımlar ve borçlarını ödeyememesinden ötürü iflas ettiğini, bu iflasın bedelinin ise Güney Kıbrıs’ta araçları sigortalı olan Kıbrıslı Rumlar tarafından ödeneceğini yazdı.

Gazete, “Olympics” şirketinin Bulgaristan’da 179 bin ve Güney Kıbrıs’ta 10 bin aracın sigortasının sahibi olduğunu, şirketin batmasının ardından 20-35 milyon Euro arasında olduğu tahmin edilen tazminatların Rum Araç Sigorta Fonu tarafından karşılanacağını belirtirken, Güney Kıbrıs’taki her araca yapılan sigortanın belli bir yüzdesinin bu fona gidiyor olmasından ötürü, tazminatların Rum araç sahiplerince ödeneceği anlamına geldiğini vurguladı.

“Olympics” şirketinin iflasının Bulgaristan’da siyasi krize ve ülkenin sigorta şirketleri denetçisinin istifasına sebep olduğunu belirten gazete, Bulgaristan’ın, AB ülkelerinden birinde kurulan ve diğer AB ülkelerinde de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin daha sıkı denetlenmesini talep edeceğini de yazdı.

