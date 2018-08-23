banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
231.812
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8017
EURO
6.9689
Apartman komşusundan 10 ton su çaldı
10 TON SU ÇALDI
KKTC’de 3500 aileye kurban payı dağıtımı gerçekleştirildi
3500 AİLEYE KURBAN ETİ
Türkmenistan gecesi kanlı bitti
TÜRKMENİSTAN GECESİ KANLI BİTTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
banner282

Rum Sigorta Şirketinin Kapanışının Bedelini Kıbrıslı Rum Araç Sahipleri Ödeyecek

Bulgaristan’da faaliyet gösteren “Olympic” isimli Rum sigorta şirketinin iflasının bedelinin Güney Kıbrıs’ta araç kullanan Kıbrıslı Rumlar tarafından ödeneceği belirtildi

Rum Sigorta Şirketinin Kapanışının Bedelini Kıbrıslı Rum Araç Sahipleri Ödeyecek

Bulgaristan’da faaliyet gösteren “Olympic” isimli Rum sigorta şirketinin iflasının bedelinin Güney Kıbrıs’ta araç kullanan Kıbrıslı Rumlar tarafından ödeneceği belirtildi

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:30
Rum Sigorta Şirketinin Kapanışının Bedelini Kıbrıslı Rum Araç Sahipleri Ödeyecek


Bulgaristan’da faaliyet gösteren “Olympic” isimli Rum sigorta şirketinin iflasının bedelinin Güney Kıbrıs’ta araç kullanan Kıbrıslı Rumlar tarafından ödeneceği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi: “Bulgaristan’a 35 Milyona Ulaşabilecek Tazminat” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs’ta faaliyetlerde bulunan “Olympic” isimli Rum sigorta şirketinin, yanlış yatırımlar ve borçlarını ödeyememesinden ötürü iflas ettiğini, bu iflasın bedelinin ise Güney Kıbrıs’ta araçları sigortalı olan Kıbrıslı Rumlar tarafından ödeneceğini yazdı.
Gazete, “Olympics” şirketinin Bulgaristan’da 179 bin ve Güney Kıbrıs’ta 10 bin aracın sigortasının sahibi olduğunu, şirketin batmasının ardından 20-35 milyon Euro arasında olduğu tahmin edilen tazminatların Rum Araç Sigorta Fonu tarafından karşılanacağını belirtirken, Güney Kıbrıs’taki her araca yapılan sigortanın belli bir yüzdesinin bu fona gidiyor olmasından ötürü, tazminatların Rum araç sahiplerince ödeneceği anlamına geldiğini vurguladı.
“Olympics” şirketinin iflasının Bulgaristan’da siyasi krize ve ülkenin sigorta şirketleri denetçisinin istifasına sebep olduğunu belirten gazete, Bulgaristan’ın, AB ülkelerinden birinde kurulan ve diğer AB ülkelerinde de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin daha sıkı denetlenmesini talep edeceğini de yazdı.
 

banner288
Son Güncelleme: 23.08.2018 12:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dillirga Bölgesindeki Yangın Sabaha Karşı Kontrol Altına Alındı
Dillirga Bölgesindeki Yangın Sabaha Karşı Kontrol Altına Alındı
Kıbrıslı Rum’u Dövdüğü İleri Sürülen İki Kıbrıslı Türk Aranıyor
Kıbrıslı Rum’u Dövdüğü İleri Sürülen İki Kıbrıslı Türk Aranıyor
Silah Saklayan Subay Tutuklandı
Silah Saklayan Subay Tutuklandı
Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Enerji Konulu Açıklamaları
Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Enerji Konulu Açıklamaları
Derinya Sınır Kapısı’ndaki Bariyer 5 Metre Taşındı
Derinya Sınır Kapısı’ndaki Bariyer 5 Metre Taşındı
Yunan Savaş Gemisi Bugün Limasol’da
Yunan Savaş Gemisi Bugün Limasol’da
Helikopeterle İlgili Araştırma: Cezai Kovuşturma Yok!
Helikopeterle İlgili Araştırma: Cezai Kovuşturma Yok!
İsviçre’de Tespit Edilen “Ayios Yeorgios Karavas” İkonu Güney Kıbrıs’a İade Ediliyor...
İsviçre’de Tespit Edilen “Ayios Yeorgios Karavas” İkonu Güney Kıbrıs’a İade Ediliyor...
“Piroi” (Gaziler) Rumları Bu Kez De Rum Yönetimi Başkanı’na Muhtıra Verdi.
“Piroi” (Gaziler) Rumları Bu Kez De Rum Yönetimi Başkanı’na Muhtıra Verdi.
Guterres’in liderlerle görüşme tarihi henüz net değil
Guterres’in liderlerle görüşme tarihi henüz net değil

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim