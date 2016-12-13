Güney Kıbrıs:
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13 Aralık 2016 Salı 08:35

Rum Savunma Bakanlığı’nın Geleceğe İlişkin Planlamaları

Rum Savunma Bakanlığı’nın geleceğe yönelik planlamaları arasında, bakanlık ile RMMO Genel Kurmaylığı’nın aynı binada konuşlandırılması ve kritik noktalara kameralar yerleştirerek zaman ve personel tasarrufu sağlanması olduğu bildirildi.

Rum Savunma Bakanlığı'nın Geleceğe İlişkin Planlamaları
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 Rum Savunma Bakanlığı’nın geleceğe yönelik planlamaları arasında, bakanlık ile RMMO Genel Kurmaylığı’nın aynı binada konuşlandırılması ve kritik noktalara kameralar yerleştirerek zaman ve personel tasarrufu sağlanması olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’nın RMMO’nun revizyonu çerçevesinde bakanlık ile genel kurmaylığı aynı çatı altında birleştirme, böylelikle koordinasyonu daha iyi sağlamayı hedeflediği, bu unsurun gerçekleşmesi sonrasında ise RMMO’nun işleyişini iyileştirecek unsurları hayata geçirmeyi planladığını yazdı.

Gazete, bu planların arasında kışlaların ve sınır bölgelerinin gece görüşü de olan kameralarla izlenmesinin de yer aldığını belirtirken RMMO’nun “iyileştirilmesi” planlarının Kıbrıs sorununun olası çözümü sonrasında güvenlik güçlerinin de yararlanabilmesini sağlama çerçevesinde yapıldığını aktardı.


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