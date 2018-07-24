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Rum Savunma Bakanlığı insansız hava araçları alıyor

Rum Savunma Bakanlığı insansız hava araçları alıyor

24 Temmuz 2018 Salı 07:27
Rum Savunma Bakanlığı insansız hava araçları alıyor

Rum Savunma Bakanlığı’nın, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) çağdaş silah sistemleriyle savunma yeterliliğinin güçlendirilmesi amacıyla, İnsansız Hava Araçları (UAV - Unmanned Aerial Vehicle System), genel olarak bilinen adıyla drone alımını ileriye götüreceği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “MEB ve Yeşil Hat’tın Gözetimi İçin 17 Milyon Euro Maliyetle İnsansız Hava Araçları Alıyoruz - Ödeneğin Serbest Bırakılması İçin Meclis’e Talep” başlıklı haberinde, araçların, küçük ve insansız uçaklar olduğunu yazarak, bunların, uzun mesafede uçabilme olanaklarına sahip olduğunu belirtti.
Rum Yönetimi’nin bunlara sahip olmasıyla, gerek Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin gerekse Yeşil Hat’tın gözetimi için bugün kullanılan araçların önemli ölçüde gelişeceğini belirten gazete, İnsansız Hava Araçlarının, mülteci ve kaçak göçmen tespit edilmesine de katkı sağlayacağını yazdı.
Gazete, polisin, geçtiğimiz Kasım ayından itibaren, çeşitli operasyonlar çerçevesinde, yol ağının gözetimi, bina ve başka alanların havadan izlenmesi, yangın ve başka olayların ardından hasar değerlendirmesi yapması gibi durumlarda, İnsansız Hava Aracı kullanmaya başladığını belirtti.
Habere göre Rum Savunma Bakanlığı, İnsansız Hava Araçlarının satın alınması için Haziran ayı sonunda Meclis’e mektup göndererek, toplam maliyeti 17 milyon Euro olan bu sistemin alınmasına yönelik avans miktarının serbest bırakılmasını talep etti. Ancak konu ele alınmadan Meclis tatile girdi.
Gazete, Rum Meclisi Savunma Komitesi’nin, Eylül ayı içerisinde, Savunma Bakanı ve RMMO Komutanı tarafından milletvekillerinin bilgilendirilmesinin ardından ödeneğin serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar vereceğini yazdı.
RÜŞVET İDDİALARI
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Sayıştaylığı eski Teknik Denetim Müdürü Andreas Hasapopulos’un, sosyal paylaşım sitesinden yapmış olduğu açıklamayla, İnsansız Hava Araçları konusunda rüşvet iddialarında bulunulduğunu belirttiğine de yer verdi.
Habere göre Hasapopulos, Rum Savunma Bakanı’nın, 17 milyon Euro değerinde silah sistemi almayı ileriye götürdüğünü ve Meclis Savunma Komitesi’nden ilgili ödeneği serbest bırakması talebinde bulunduğunu anımsatarak, 2017 yılında, konuyu çok iyi bilen bir kişi tarafından, maliyetin 12 milyon Euro gibi daha düşük olması gerektiği, 5 milyon Euro’nun ise bugün elinde başka bir makam bulunduran, eski bakan için rüşveti teşkil ettiği şeklinde Sayıştaylığa şikayette bulunulduğunu belirtti.
Bu konuda açılan iki ihaleden de söz eden Hasapopulos, yaşanan ihale süreçleri konusundaki ayrıntıları da açıkladı.
Gazete, (gazete olarak) kendilerinin, Hasapopulos’a, hangi bakandan söz ettiğini sorduklarını, Hasapopulos’un ise “şikayette bulunan kişinin kendisine isim verdiği” şeklinde yanıt verdiğini yazdı.
Rum Savunma Bakanlığı ise konu üzerine yaptığı açıklamada, Hasapopulos’un daha önce geçmişte de dile getirdiği bu iddiaların araştırıldığını ancak teyit edilmediğini belirtti.
 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 10:45
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