Rum Savunma Bakanlığı Bütçesi Geçen Yılla Aynı

Rum Meclisi Savunma Komitesi’nin dün görüşmelerini tamamladığı 2015 Savunma Bakanlığı bütçesinin, geçen yılki rakamlarla aynı kaldığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Savunma Komitesi’nin Güney Kıbrıs’ın savunma bütçesine ilişkin görüşmesini dün tamamladığını ve Rum Savunma Bakanlığı’nın bütçesinin, tıpkı geçen yıl olduğu gibi 318 milyon Euro; “Savunma Harcamaları” bütçesinin de geçen yılkı gibi 70 milyon Euro olmasının öngörüldüğünü yazdı.

Savunma bütçesinin geçen yılla aynı kalması ve artış olmamasının Rum Meclisi Savunma Komitesi üyelerinde üzüntü yarattığını belirten gazete, iki silahlanma programı için ödenek ayrılması ise olumlu tek şey olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Haberde, iki silahlanma programından ilkinin, Yeşil Hat’ın bazı bölümlerinin izlenmesine imkan sağlayacak termal kameraların ve havadan izleme araçlarının alınması; diğerinin ise Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin daha iyi denetlenmesi amacıyla iki adet açık deniz gemisinin alınmasını öngördüğü vurgulandı.

Gazete, Rum Meclisi Savunma Komitesi Başkanı EDEK milletvekili Yorgos Varnavas’ın dün konuya ilişkin açıklamasında, savunma bütçesinin son dört yılda yaklaşık yüzde 40 azalmasından ötürü üzüntü duyduğunu belirterek, konuyu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bilgisine getirmeyi arzuladığını duyurdu.

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ise, ekonomik zorluklara ve diğer birçok bakanlıkta yapılan bütçe indirimlerine rağmen savunma ödeneklerinin aynı düzeylerde kaldığına dikkat çekerek 2015 bütçesinin RMMO’nun yeniden yapılandırılmasını öngördüğünü, bu yeniden yapılanmanın temel unsurunun da yeni teknolojilerin ve silah sistemlerinin modernleştirilmesin uygulanması olduğunu sözlerine ekledi.