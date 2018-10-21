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Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis Paris’e gidiyor

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis Paris’e gidiyor

21 Ekim 2018 Pazar 07:28
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis Paris’e gidiyor

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, temaslarda bulunmak amacıyla, yarın Fransa’ya gideceği belirtildi.
Kathimerini gazetesi “Lefkoşa’da Fransız Askeri Paketi” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs ile Fransa’nın enerji, terör gibi diğer bölgesel konularda, bölgedeki yoğun çalışmalar aracılığıyla, işbirliklerini tüm düzeylerde önemli ölçüde geliştirdiğini yazdı.
Politik kısımda, iki ülke arasında hakim olan mükemmel ortama, belirli faaliyetler ve anlaşmalarla, iki ülkenin askeri işbirliğinin desteklenmesinin, de ekleneceğini yazan gazete, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, yarın Paris’e yapacağı ziyaretin, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde yeni bir başlık açacağını belirtti.
Yeni anlaşma çerçevesinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki, enerji planlamalarında, Total şirketi aracılığıyla, Fransa’nın dominant konuma sahip olduğu, enerji alanında, Güney Kıbrıs için hassas olan bir dönemde geleceğine dikkati çeken gazete, Fransa’nın söz konusu anlaşma ile bölgedeki varlığını önemli ölçüde yükselteceğini de belirtti.
ANGELİDİS-PARLY GÖRÜŞMESİ
Habere göre, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Fransız mevkidaşı Florence Parly arasında yarın gerçekleştirilecek görüşmede AB aracılığıyla savunma işbirliğinin genel hatları ortaya konulacak.
Elde ettiği bilgilere dayanarak Rum Yönetimi’nin, bölgede faaliyet gösteren askeri birlikleri konusunda Fransa’ya katkıda bulunmaya ayrıca Güney Kıbrıs toprakları üzerinde kolaylıklar sağlamaya hazır olduğunu yazan gazete, yine aynı bilgilere atıfta bulunarak iki ülke Savunma Bakanlarının, RMMO alt yapıları aracılığıyla Fransa’ya destek verilmesi konusuna vurgu yapacaklarını belirtti.
Habere göre Angelidis ve Parly ayrıca “İkili işbirliği” çerçevesinde, Güney Kıbrıs deniz altyapılarının kullanımı ve değerlendirilmesi konusunu da ele alacak.
Gazete, anlaşmayla birlikte Fransa’nın gemi ve savaş uçakları dışında, Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssü üzerinde durarak RMMO alt yapılarına ulaşacağını yazdı.
Gazete tatbikat ve eğitim alanlarında da işbirliğinin öngörüldüğünü belirtti.

 

Son Güncelleme: 21.10.2018 10:33
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