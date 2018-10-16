Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis Mısır’da

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in resmi temaslarda bulunmak amacıyla dün Mısır’a gittiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Mısırlı mevkidaşı General Mohamad Zaki’nin daveti üzerine Mısır’a giden Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, temasları çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediğini yazdı.

Habere göre Angelidis, Mısırlı mevkidaşı ile bir araya gelecek ayrıca iki bakanlık heyetleri arasında da genişletilmiş görüşmeler yapılacak.

Angelidis ile Zaki arasındaki görüşmede bölgesel güvenlik ve işbirliği, enerji güvenliği ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

