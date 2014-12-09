Rum Savunma Bakanı Fokaidis: “Coğrafya Çıkarlarımız Lehine Değerlendirilebilir”

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Güney Kıbrıs’ın, yeni jeopolitik olgular çerçevesinde, coğrafyayı ilk kez kendi çıkarlarına yönelik olarak değerlendirebileceğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in bu açıklamayı, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun(RMMO) 50’inci kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenen “Güney Doğu Akdeniz’deki Güvenlik Çevresindeki Perspektifler ve Zorluklar” konulu bir panelde yaptığını yazdı.

Habere göre Fokaidis, bölgedeki değişen çevre içerisinde Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan ile birlikte güvenlik, istikrar ve barış ayağını teşkil etmesinin mümkün olduğunu ifade etti.