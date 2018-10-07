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Rum Savunma Bakanı Angelidis’ten Değerlendirmeler

Rum Savunma Bakanı Angelidis’ten Değerlendirmeler

07 Ekim 2018 Pazar 10:58
Rum Savunma Bakanı Angelidis’ten Değerlendirmeler

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), seferilikte yapılan değişiklikler ve savunma konularında değerlendirmelerde bulundu.

Fileleftheros gazetesine konuşan Angelidis, seferilik alanında yapılan değişiklikler hakkında bilgi vermeye çağrılması üzerine, seferiler RMMO’nun temelini oluşturduğu için bu konunun her zaman kendilerini meşgul ettiğini belirtti.

Yapılan değişiklikle seferberlik için yapılan çağrı sayısının arttığını ancak, seferberlik saatlerinin azaltıldığını ifade eden Angelidis, önemli olanın, zamanın, eğitimler ve uzmanlık için değerlendirilmesi olduğunu belirtti.

Bu köklü değişikliklerin hedefinin, seferilerin uyanık ve hazır olda bulunması olduğunu ifade eden Angelidis, her seferinin, “vatan çağırdığında” nereye gideceğini, komutanının ve liderinin kim olacağı, görevini yapmaya neyle çağrılacağını bilmesi gerektiğini vurguladı.

Değişikliklerin neye dayandığının sorulması üzerine Angelidis, RMMO kurmaylığı ve Savunma Bakanlığının, RMMO’nun ihtiyaçlarını, güçlerin yeni yapısını ve modernleşmesini dikkate alarak bir çalışma yaptığını ve bunu kendisine sunduğunu belirtti.

Yapılan değişiklikler karşısında tepkilerin olumlu olduğunu da söyleyen Angelidis, hedeflerinin, değişiklikleri 2019 Ocak ayında uygulanmaya koymak olduğunu ifade etti.

Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) alınan sözleşmeli askerlerin bazılarının istifa ettiği ve şikayetlerinin olduğuna işaret edilerek bu durumun kendilerini endişelendirip endişelendirmediği sorusuna, olumsuz yanıt veren Angelidis, bu askerlerinin ayrılmalarının sebebinin, ilgilendikleri ya da okudukları sektörlerde iş bulmaları olduğu bilgisini verdi.

Güney Kıbrıs’ın PESCO’ya katılımının nasıl gittiğinin sorulması üzerine Angelidis, PESCO ve AB’nin diğer kurum ve organlarına katılımlarının, personelin mücadele etkililiği açısından kendilerini ayrı bir seviyeye taşıdığını belirtti.

Kazanılan deneyim ve bilgilerin RMMO tarafından değerlendirildiğinden söz eden Angelidis, Avrupalıların, kendilerini, eşit üye devlet olarak gördüklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki enerji faaliyetlerinden de bahseden Angelidis, tüm yetkililerin, enerji programının kesintisiz bir şekilde sürmesi için çalıştığını belirtti.

SÖZLEŞMELİ ASKERLERDE UYUŞTURUCU SORUNU

Simerini gazetesi ise manşetten verdiği haberinde, RMMO’nun sözleşmeli askerleri arasında uyuşturucu sorununun olduğunu yazdı.

Bu askerler arasında son altı ay içerisinde dokuz uyuşturucu kullanımı vakasının görüldüğünü belirten gazete, Angelidis’in yaptığı açıklamada, meselenin derhal kökten çözümü için hareket etmeye hazır olduklarını ifade ettiğini aktardı.

Son Güncelleme: 07.10.2018 14:19
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