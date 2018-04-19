Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (SEK), Yeşil Hat Tüzüğü’nün gözden geçirilmesini talep ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, SEK’in dün yaptığı açıklamada, KKTC ile ticaretin “endişe verici boyutlara ulaştığı” ve bu konunun, Rum Hükümeti tarafından irdelenmesi gerektiğini kaydettiğini yazdı.

Habere göre SEK, KKTC’den taksiler, kamyonlar ve diğer ticari araçlar için toplu akaryakıt alımı yapıldığını ve bu durumun, Rum Hükümeti’nin milyonlarca Euro’luk akaryakıt vergisi kaybı yaşamasına sebep olduğunu iddia etti.

SEK, Rum Tarım Örgütleri’nin kalite yönünden şüpheli olduğu ve yeterli denetimi yapılmadan Güney Kıbrıs piyasasına sürüldüğü iddia edilen Türk menşeli ürünler konusundaki şikayetlerini de anımsatarak, KKTC’den temin edilen mozaiklerin Güney Kıbrıs’taki devlet binalarında ve okullarında kullanıldığından da bahsetti.

Rum Hükümeti’nden KKTC’den akaryakıt alan taksi yazıhanelerinin isimlerini ifşa etmesini de talep eden SEK, AB’den Yeşil Hat Tüzüğü’nün gözden geçirilmesi konusunda talepte bulunulması gerektiğini vurguladı.

(GE/ŞEB)