banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99112
ALTIN
192.752
DOLAR
4.6076
STERLİN
6.1237
EURO
5.3850
Polisten uyarı
Son Dakika
POLİSTEN UYARI
Lefkoşa’da asayiş ve huzur operasyonu
3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
8 bin 154 üreticiye 23 milyon TL ödendi
8 BİN 154 ÜRETİCİYE 23...
**KIBRIS MANŞET 7500 ADET**
**KIBRIS MANŞET 7500 ADET**
banner282
Flaş Haber
Polisten uyarı
Kapat

Rum Polisinin Operasyonlarında 24 Saat İçerisinde 18 Kişi Tutuklandı!

Rum Polisinin, 24 saat içerisinde Baf, Limasol ve Lefkoşa Rum kesiminde yaptığı yeni operasyonlar sonucunda, 18 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Rum Polisinin Operasyonlarında 24 Saat İçerisinde 18 Kişi Tutuklandı!

Rum Polisinin, 24 saat içerisinde Baf, Limasol ve Lefkoşa Rum kesiminde yaptığı yeni operasyonlar sonucunda, 18 kişinin tutuklandığı belirtildi.

01 Haziran 2018 Cuma 08:28
Rum Polisinin Operasyonlarında 24 Saat İçerisinde 18 Kişi Tutuklandı!

 Rum Polisinin, 24 saat içerisinde Baf, Limasol ve Lefkoşa Rum kesiminde yaptığı yeni operasyonlar sonucunda, 18 kişinin tutuklandığı belirtildi.


Rum Polisinin, örgütlü suçlara karşı sürekli faaliyet içerisinde olduğunu yazan Alithia gazetesi, bir suç örgütünün üyesi olduğu düşünülen 30 yaşındaki Baf sakini bir Rus’un da tutuklananlar arasında bulunmasının, önemli bir gelişme olarak addedildiğini ve bu şahsın 9 ciddi davadan ötürü aranmakta olduğunu belirtti.

banner277

Gazete bahse konu kişinin mahkemeye sevk edildiğini ve 8 gün tutuklu kalmasına karar verildiğini de ekledi.


 


banner288
Son Güncelleme: 01.06.2018 11:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol’da çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alınabildi
Limasol’da çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alınabildi
Guterres Çerçevesine İlişkin Tartışmalar Sürüyor...
Guterres Çerçevesine İlişkin Tartışmalar Sürüyor...
“KKTC’deki Köyüne Dönmeye“ Hazırlandığı İddia Edilen Skuridis’le İlgili Haberler Rum Gazetelerinde
“KKTC’deki Köyüne Dönmeye“ Hazırlandığı İddia Edilen Skuridis’le İlgili Haberler Rum Gazetelerinde
"Anastasiadis: “Türk Ambargosunu Sonlandırma Çalışmaları Yoğunlaşacak”
"Anastasiadis: “Türk Ambargosunu Sonlandırma Çalışmaları Yoğunlaşacak”
Anastasiadis İle Kiprianu Arasındaki Tartışmalar Sürüyor...
Anastasiadis İle Kiprianu Arasındaki Tartışmalar Sürüyor...
“Rusların Hesaplarına Makas”
“Rusların Hesaplarına Makas”
Limasol’da İki Genç Araç Çalmaktan ve Uyuşturcudan Tutuklandı
Limasol’da İki Genç Araç Çalmaktan ve Uyuşturcudan Tutuklandı
Avrupa’daki Kıbrıslı Rumlar Geri Dönüyor...
Avrupa’daki Kıbrıslı Rumlar Geri Dönüyor...
Timsah Parkı Projesi İptal Oldu
Timsah Parkı Projesi İptal Oldu
Partilerin Ledra Palace Toplantısı
Partilerin Ledra Palace Toplantısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim