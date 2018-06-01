Rum Polisinin Operasyonlarında 24 Saat İçerisinde 18 Kişi Tutuklandı!

Rum Polisinin, 24 saat içerisinde Baf, Limasol ve Lefkoşa Rum kesiminde yaptığı yeni operasyonlar sonucunda, 18 kişinin tutuklandığı belirtildi.





Rum Polisinin, örgütlü suçlara karşı sürekli faaliyet içerisinde olduğunu yazan Alithia gazetesi, bir suç örgütünün üyesi olduğu düşünülen 30 yaşındaki Baf sakini bir Rus’un da tutuklananlar arasında bulunmasının, önemli bir gelişme olarak addedildiğini ve bu şahsın 9 ciddi davadan ötürü aranmakta olduğunu belirtti.





Gazete bahse konu kişinin mahkemeye sevk edildiğini ve 8 gün tutuklu kalmasına karar verildiğini de ekledi.