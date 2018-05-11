Rum Polisinin Gizli Bilgileri Yer Altı Dünyasına Sızdırıldı!

Rum polisinin elektronik istihbarat sistemine müdahale edilerek bilgilerin yer altı dünyasına sızdırıldığı, bu nedenle Güney’de faaliyet gösteren suç unsurlarının polisten bir adım önde olduğu haber verildi.

Politis, güvenilir kaynaklardan teyit edilmiş olduğuna dikkat çektiği haberini, “Yer Altı Dünyasının Gizli Verilere Erişimi Var… Elektronik Arşivlerin Yasa Dışı Unsurlara Sızdığı Bilgileri” başlığıyla manşete çekti.

Rum polisinin istihbarat toplama biriminden gizli belgelerin, ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte, kopyalarının alındığına ve suç unsurlarına verildiğine dikkat çekilen haberde, yer altı dünyası mensuplarının, polisin kendileri, işbirlikçileri ve faaliyetleri hakkında ne bildiğinden haberdar olduğuna vurgu yapıldı. Haberde “en tehlikelisi de, polisleri ve onlara kendileri (yer altı dünyası mensupları) hakkında bilgi taşıyan muhbirleri de biliyor olmalarıdır” denildi.

Suç unsurlarına sızdırılan gizli dosyaların elektronik ortamda saklandığını ve bunlara erişim yetkisi olan her polisin kendi özel şifresi bulunduğunu belirten gazeteye göre, bilgiler, erişim yetkisine (şifreye) sahip polis veya polisler tarafından, muhtemelen bir taşınabilir belleğe (usb) kopyalanarak, sızdırıldı. Yetki sahibi kişiler tarafından sızdırıldığı için verilerin elektronik izlerinin takip edilip edilemeyeceği de, hangi bilgilerin sızdırıldığı da, bilinmiyor.

