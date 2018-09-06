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Rum Polisinin Dayağı Pahalıya Mal Oldu

Rum Polisinin Dayağı Pahalıya Mal Oldu

06 Eylül 2018 Perşembe 10:27
Rum Polisinin Dayağı Pahalıya Mal Oldu

YAVAŞ SÜRDÜĞÜ İÇİN SURİYELİ’Yİ TAKİP EDEREK DÖVDÜLER

Rum polisinin, uyuşturucu gerekçesiyle bir Rumu döverek hastanelik etmesi ve polis dövdüğü iddiasıyla hakkında kovuşturma başlatması Rum Yönetimi’ne pahalıya mal oldu. 
Politis’in haberine göre, Rum Yüksek Mahkemesi, 36 yaşındaki Rumu ağır şekilde döverek hastanelik eden, bir de polisleri dövdüğü gerekçesiyle hakkında kovuşturma başlatan Baf Narkotik Şube mensuplarını suçlu buldu, yerel mahkemenin daha önce kestiği 50 bin Euro’luk tazminatı az bularak 110 bin Euro’ya çıkardı. 
Habere göre, 2000 yılında Baf’ta cereyan eden olayda Narkotik Şube mensupları, uyuşturucu bulundurduğu ve kullandığı gerekçesiyle ve evinde arama yapmak istedikleri 36 yaşındaki Rumu hastanelik edecek derecede dövdü. Mağdurun hastanede tedavi görmek zorunda kaldığı olayla ilgili kaza mahkemesinde görülen davada, 36 yaşındaki Rumun evinde hiçbir uyuşturucu izine rastlanmaması dikkate alınarak polisin verdiği ifade ve isnat ettiği suçun tamamen kurgu olduğuna hükmedildi.  
Kaza Mahkemesi’nin 2005 yılında mağdurun sadece 50 bin Euro’luk genel tazminat almasına hükmettiği, ibret-i alem ve cezalandırma maksatlı tazminat taleplerini reddeden kararı Yüksek Mahkeme bozdu. Yüksek Mahkeme, mağdurun Rum Yönetimi’nden alacağı tazminat miktarını 110 bin Euro’ya çıkardı. 
Öte yandan Fileleftheros Limaso’daki Baf caddesinde aracıyla seyreden Suriyelinin, sürat yapmamasına kızan 5 kişi tarafından takip edildikten sonra evi önünde dövülerek hastanelik edildiğini bildirdi.
Habere göre Salı gecesi saat 23.00 sularında cereyan eden olayda, caddede yavaş araç kullandığı gerekçesiyle, başka bir araçtaki 5 kişi tarafından taciz edilen Suriyeli, evinin önüne gelerek park ettiği aracından indiği sırada, kendisini takip eden araçtan inen 5 kişi tarafından dövüldü.  Çevredekilerin müdahalesi üzerine saldırganlar kaçtı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Suriyelinin yüzünde morluklar, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar saptandı. Rum polisi saldırganları bulmaya çalışıyor. 


Son Güncelleme: 06.09.2018 13:43
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