Rum Polisine, Vatandaşa Ateş Açma ve Kötü Muameleden Soruşturma

Güney’de polis yaralayan İlias Muzos için polis tarafından yapılan aramalar sırasında 56 yaşındaki bir Ruma kötü muamelede bulunulduğu ve ateş açıldığı, Rumun polisten şikayetçi olduğu haber verildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre hayvan besicisi olduğu kaydedilen Rum, kendisine ait van tipi aracı içerisinde uyuduğu bir sırada polislerin aracına ateş açtığını, aracına isabet eden iki mermi nedeniyle aracının ön ve şoför kapısındaki camının kırıldığını anlattı. Daha sonra yanına gelen üç polisin kendisini araçtan indirip yere yatırarak kelepçe taktıktan sonra darp ettiğinden şikayetçi oldu.



Habere göre, yaklaşık 10 gün önce cereyan ettiği kaydedilen vukuatın Polis Aleyhine Şikayetleri Araştırma İdaresi’ne iletilmesi üzerine “vatandaşa kötü muamele ve ateş açma” olayının araştırılması için iki sorgu memuru atandı.