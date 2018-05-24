Rum polisinden suçların önlenmesi amacıyla operasyon

Rum polisinin, ciddi suç olaylarının önüne geçmek için dün başta Larnaka olmak üzere diğer bölgelerde geniş çaplı operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum polisinin, tüm bölgelerde gerçekleştirdiği operasyona geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete, Larnaka’da, 100 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde, polis tarafından daha önce de bilinen 18 kişinin tutuklandığını yazdı.

Tutuklanan, 18 kişinin, dün sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını yazan gazete, bu kişilerin evlerinden toplanan emarelerin ise inceleme altına alındığını belirtti.

Habere göre, Limasol’da gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 4, Lefkoşa’nın Rum kesiminde 5 kişinin evinde veya binalarında yapılan aramada, uyuşturucu, para ve yasa dışı malzemeler ele geçirilirken tutuklamalar gerçekleştirildi.



Gazete, Limasol’daki aramalarda uyuşturucu madde kalıntıları, hint kenevirli sarma sigara 23 bin 600 Euro ele geçirildiğini yazdı..Rum Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis konu hakkında yaptığı açıklamada, 18 kişinin tutuklanmasına ilişkin olarak, bunun, suç örgütlerine dahil olma ve yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasallaştırılması suçlarıyla ilgili olduğunu belirtti.Tutuklanan 18 kişinin Kıbrıslı olduğunu belirten Angledis, polise ulaşan tüm bilgilerin ve ayrıca elde edilen verilerin, dikkatli bir şekilde incelendiğini ifade etti.Fileleftheros gazetesi polisin, Baf ve Baf’a bağlı “Yeroskipos”ta (Yeroşibu) geniş çapta araştırma yaptığını bu çerçevede bir kişinin tasarrufunda, elektroşok cihazı, patlangaç, ikinci bir kişinin tasarrufunda ise metamfetamin tespit ettiğini belirtti.