Rum Polisinden Silahlı Çatışmanın Ardından Önlemler...

Rum polisinin, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Limasol’da şüpheli şahıslar ile Rum polisi arasında yaşanan ve sonucunda 2 polis mensubunun ağır yaralandığı silahlı kovalamacının ardından, çetelere savaş açtığı belirtildi.



Fileleftheros gazetesi manşetten yayımladığı haberinde, Rum polisi ile Adalet Bakanlığının, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Limasol’da yaşanan ve 2 polisin yaralanması olayının ardından, örgütlü suçlara karşı savaş açmaya karşı kararlı olduğunu belirttiğini yazdı.



Rum Polisi ile Adalet Bakanlığı arasında, alınacak önlemlere karar verilmesi için bugün bir toplantı yapılacağını yazan gazete, polislerle gerçekleştirilen çatışmada yer aldığına inanılan bütün zanlıların tespit edilmesi için, araştırmaların dün gece geç saate kadar sürdüğünü ifade etti.



Suç unsurlarının cesareti ve özellikle de kolay bir şekilde polislere ateş açmalarının, polisi korkuttuğunu kaydeden gazete, polisin artık taktik değiştirdiğini ve yer altı dünyasıyla yüzleşmeye hazır olduğunu belirttiğini aktardı.



Polisin çeşitli çetelerde kimlerin yer aldığını ve illere göre bunların nerede faaliyet gösterdiğini bildiğini de kaydeden gazete, dün yapılan toplantı sonucunda, Rum Polisi bünyesinde özel bir harekât birimi kurulmasına karar verildiğini de kaydetti.



Olaya karıştığı düşünülen 33 yaşındaki Limasol sakini İlias Muzos’un halen aranmakta olduğunu yazan gazete, ağır yaralı polisin İsrail’deki tedavisinin de sürdüğünü ekledi.



