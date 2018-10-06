Rum Polisinden Geçiş Kapılarındaki Denetimlerle İlgili Açıklama

“HERHANGİ BİR SİYASET GÜTMÜYORUZ, VATANDAŞLARI SIKINTIYA SOKMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK”

Rum polisinin, denetimlerin Güney Kıbrıs genelinde her gün yapıldığını ve geçiş kapılarındaki denetimin de buna dahil olduğunu açıkladığı bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre Rum polisi, herhangi bir siyaset gütmediklerini ve geçiş kapılarından geçiş yapacak vatandaşları sıkıntıya sokmak gibi bir niyetlerinin bulunmadığını kaydetti.

Habere göre Rum polisi, suçların bastırılması ve önlenmesi hedefiyle denetim yapmanın asli görevleri arasında bulunduğunu belirtti.

Haberde, polisin, gazetede dün çıkan, geçiş kapılarının “sıkı sınır” haline getirildiği ve son birkaç gündür, geçiş kapılarından geçen Rumlara kimlik, ödenmemiş ceza ve benzeri borç kontrolü yaparak, geçişlerde uzun kuyruklar oluşmasına neden olduğuna dair haberin “gerçeği yansıtmadığını ve yanıltıcı olduğunu” belirttiği kaydedildi.