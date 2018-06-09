banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
Boğazköy’de Uyuşturucu...
Uyuşturucu zanlısı tutuklandı...
Spor Yasası’na Aykırı Hareket...
Spor Yasası’na Aykırı Hareket...
Cep Telefonu Çalan Şahıs Tutuklandı!
Telefon hırsızı tutuklandı!
Yarın elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner282

Rum Polisi, Yıllardır Aradığı Tasos Spillidis’i Tutukladı!

BULGARİSTAN’DA YAŞAYAN SPİLLİDİS DÜN SABAH METEHAN ÜZERİNDEN GÜNEY’E GEÇMESİYLE BİRLİKTE POLİS TAKİBİNE ALINDI, LİMASOL'DAKİ EVİNDE TUTUKLANDI

Rum Polisi, Yıllardır Aradığı Tasos Spillidis’i Tutukladı!

BULGARİSTAN’DA YAŞAYAN SPİLLİDİS DÜN SABAH METEHAN ÜZERİNDEN GÜNEY’E GEÇMESİYLE BİRLİKTE POLİS TAKİBİNE ALINDI, LİMASOL'DAKİ EVİNDE TUTUKLANDI

09 Haziran 2018 Cumartesi 11:15
Rum Polisi, Yıllardır Aradığı Tasos Spillidis’i Tutukladı!

BULGARİSTAN’DA YAŞAYAN SPİLLİDİS DÜN SABAH METEHAN ÜZERİNDEN GÜNEY’E GEÇMESİYLE BİRLİKTE POLİS TAKİBİNE ALINDI, LİMASOL'DAKİ EVİNDE TUTUKLANDI

 Rum polisinin, iddia makamı tanığı olarak kullandıktan sonra para vererek yurtdışına kaçırdığı, ancak adı çeşitli suçlara karıştığı gerekçesiyle aramakta olduğu Tasos Spillidis’i dün Metehan kara sınır kapısından Güney’e geçtikten sonra operasyonla yakaladığı belirtildi.
Politis’in haberine göre, son yıllarda daimi olarak Bulgaristan’da ikamet eden ve birkaç kez Ercan Havaalanı üzerinden Ada’ya ve Güney’e gittiği Rum polisi tarafından bilinen Spillidis, dün sabah 04.00’te Metahan Kara Sınır Kapısı’ndan Güney’e geçiş yaptı. Polis, Rum sınır kontrol noktasından geçtiği anda takibe aldığı Spillidis’i Limasol’daki evinde saat 05.30’da tutukladı.
Operasyon kapsamında, Spillidis’in evi önünde nöbet tutan iki de Bulgar koruması, izinsiz telsiz taşımak suçlamasıyla tutuklandı. Spillidis’in evinde bulunan ve kaynağını izah edemediği 32 bin Euro nakit paraya el konuldu. Spillidis’in üzerinde, korumaları ile iletişim kurduğu bir telsiz ve tasarrufunda da bir akrabası üzerine kayıtlı bir de bir av tüfeği bulan polis, evin dışına yerleştirilmiş güvenlik kameralarına da el koydu.

banner277
Gazeteye göre, 49 yaşındaki Tasos Spillidis; Rum polisini, çetelerin insan kaçakçılığı piyasasına ve gelirine hakim olmak için savaştığı 90’lı yıllardan beridir meşgul ediyor. Spillidis, Andros Aeroporos’u Andonis Fanieros’u öldürmesi için motosikleti ile Larnaka’ya götürdüğünü itiraf etmiş, bu nedenle tanık koruma programına alınmış ve mahkemede, iddia makamı adına tanıklık yaptırıldıktan sonra para verilerek yurtdışına kaçması sağlanmıştı.
Gazete, yurtdışına kaçmasından beridir adı çeşitli suçlara karışan, Andonis Fanieros ve Aleksi Mavromihalis cinayet planında şüpheli addedilen Spillidis’in Yunan polisini de uyuşturucu ticareti ve çocuk pornosu konularında meşgul ettiğini yazdı. Gazete, polisin, Spillidis’in yasadışı faaliyetlere karışmaya bugün de devam ettiğine inanıldığını haberine ekledi.
 

banner288
Son Güncelleme: 09.06.2018 14:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol’da İnşa Edilecek Resort Kumarhanenin Temelleri Dün Atıldı!
Limasol’da İnşa Edilecek Resort Kumarhanenin Temelleri Dün Atıldı!
İrlanda Dışişleri Bakanı Covoney, Hristodulidis’le Görüştü!
İrlanda Dışişleri Bakanı Covoney, Hristodulidis’le Görüştü!
Hellim Davasını Savunmayı Unuttular...
Hellim Davasını Savunmayı Unuttular...
Rusya Büyükelçisi Osatchiy, Kıbrıs Sorununda Rum Yönetimine Yardıma Hazır Olduklarını Belirtti
Rusya Büyükelçisi Osatchiy, Kıbrıs Sorununda Rum Yönetimine Yardıma Hazır Olduklarını Belirtti
Skuridis Kozanköy’e Yerleşmekte Kararlı!
Skuridis Kozanköy’e Yerleşmekte Kararlı!
Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısından Ayrılması...
Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısından Ayrılması...
Güney’de Uluslararası Çocuk Pornosu Çeteleri…
Güney’de Uluslararası Çocuk Pornosu Çeteleri…
Exxonmobıl’in Sondaja Acele Ettiği Öne Sürüldü
Exxonmobıl’in Sondaja Acele Ettiği Öne Sürüldü
Neofitu Paris’e gidecek
Neofitu Paris’e gidecek
Rum Dışişleri Bakanlığı, yabancı diplomatlardan KKTC’deki tarihi yerleri ziyaret etmemesini talep etti
Rum Dışişleri Bakanlığı, yabancı diplomatlardan KKTC’deki tarihi yerleri ziyaret etmemesini talep etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim