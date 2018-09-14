Rum Polisi İçerisinde 5 Kıbrıslı Türk’ün Bulunduğu KKTC Plakalı Kiralık Aracı Durdurmak İçin Havaya Ateş Açtı

Rum polisinin, şüpheli şekilde seyrettiği gerekçesiyle, içerisinde 5 Kıbrıslı Türk’ün bulunduğu KKTC plakalı kiralık aracı durdurmak için havaya uyarı ateşi açtığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, KKTC plakalı kiralık aracın, dün sabaha yakın, son dönemlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle tedbirlerin artırıldığı Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Strovolo semtinde, Rum polisi tarafından tespit edildiğini yazdı.

Aracın şüpheli bir şekilde seyretmesi üzerine polisin bunu durdurmak istediğini ancak aracın hızını artırmasının ardından kovalamacanın başladığını yazan gazete, polisin, aracı durdurmak için havaya uyarı ateşi açtığını ancak bunun sonuç getirmediğini belirtti.

Aracın ortadan kaybolduğunu, bunun daha sonra polis tarafından terk edilmiş olarak bulduğunu belirten gazete, polisin, araçta bulunan 2 Kıbrıslı Türk’ün geçtiğimiz ay “ Pera Horyo Nisu’da” (Dizdarköy) gerçekleştirilen silahlı soygun olayıyla ilgili arandığını tespit ettiğini öne sürdü.

Habere göre Rum polisi, “Potamya”(Dereliköy) bölgesi üzerinden, KKTC’den gelen bir hırsızlık ve soygun çetesinin söz konusu olduğuna inanıyor.

