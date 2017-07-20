Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu Birleşik Krallık’ta Temaslarda Bulundu

Gazete, Hrisostomu’nun ziyaretinin, eğitim programlarının ileriye götürülmesi, uzmanlık değişimi ile Güney Kıbrıs polisinin yeniden düzenlenmesi ve reform planının uygulanmasının desteklenmesini amaçladığını belirtti.

Alithia gazetesi, Rum Polis Genel Müdürü Hrisostomu’nun, Birleşik Krallığa iki günlük ziyaret gerçekleştirdiğini, ayrıca İngiltere ve Galler Ulusal Polis Müdürlüğü (NPCC) çalışmalarına davetli olarak katıldığını yazdı.