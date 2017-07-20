Güney Kıbrıs:
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20 Temmuz 2017 Perşembe 09:18

Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu Birleşik Krallık’ta Temaslarda Bulundu

Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’nun, çeşitli işbirliklerini ileriye götürmek amacıyla İngiliz örgütleriyle temaslarda bulunduğu belirtildi.

Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu Birleşik Krallık'ta Temaslarda Bulundu
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 Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’nun, çeşitli işbirliklerini ileriye götürmek amacıyla İngiliz örgütleriyle temaslarda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Polis Genel Müdürü Hrisostomu’nun, Birleşik Krallığa iki günlük ziyaret gerçekleştirdiğini, ayrıca İngiltere ve Galler Ulusal Polis Müdürlüğü (NPCC) çalışmalarına davetli olarak katıldığını yazdı.

Gazete, Hrisostomu’nun ziyaretinin, eğitim programlarının ileriye götürülmesi, uzmanlık değişimi ile Güney Kıbrıs polisinin yeniden düzenlenmesi ve reform planının uygulanmasının desteklenmesini amaçladığını belirtti.

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