Güney Kıbrıs:
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07 Temmuz 2017 Cuma 09:51

Rum Pgm, İngiltere 43 Bölge Pgm’sinin Katılacağı Toplantıya Çağrıldı

Rum&nbsp; Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’nun İngiliz Üsleri Polis Komutanı’nın davetlisi olarak, İngiltere ve Galler’den 43 bölgenin polis genel müdürlerinin katılacağı Ulusal Konsey toplantısına katılmak üzere Londra’ya gideceği haber verildi.

Rum Pgm, İngiltere 43 Bölge Pgm'sinin Katılacağı Toplantıya Çağrıldı
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Rum  Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’nun İngiliz Üsleri Polis Komutanı’nın davetlisi olarak, İngiltere ve Galler’den 43 bölgenin polis genel müdürlerinin katılacağı Ulusal Konsey toplantısına katılmak üzere Londra’ya gideceği haber verildi.

Terör, yolsuzluk ve reform konularının ele alınacağı toplantının 12 ve 13 Temmuz’da yapılacağını belirten Fileleftheros, bu toplantıya ilk kez yabancı bir polis genel müdürünün davet edildiğine dikkat çekti.

Habere göre Hrisostomu, polisiye açıdan 43 bölgeye bölünmüş İngiltere’nin polis genel müdürlerinin ulusal konsey toplantısı çerçevesinde, bazı genel müdürler ile talep ettiği polis içerisinde yolsuzluk, reform, örgütlü suç ve çağdaş eğitim konularını da görüşecek. 

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