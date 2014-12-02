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Rum Partilerinden Eıde’nin “eşit Mesafe Yaklaşımına” Tepki Yağdı

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Pazar günü Alithia gazetesinde yayınlanan söyleşisine Rum muhalefet partilerinden tepki yağdı.

Rum Partilerinden Eıde’nin “eşit Mesafe Yaklaşımına” Tepki Yağdı

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Pazar günü Alithia gazetesinde yayınlanan söyleşisine Rum muhalefet partilerinden tepki yağdı.

02 Aralık 2014 Salı 08:19
Rum Partilerinden Eıde’nin “eşit Mesafe Yaklaşımına” Tepki Yağdı
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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Pazar günü Alithia gazetesinde yayınlanan söyleşisine Rum muhalefet partilerinden tepki yağdı.

Alihtia, “Eide’nin ‘Eşit Mesafe’ Yaklaşımından Hoşlanmadılar” başlıklı haberinde tepkilerin bir gün gecikmeyle geldiğine vurgu yaptı.

Gazete EDEK’in söyleşide Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle eleştirmek yerine Türkiye’nin de, Rum Yönetimi’nin de hakkı olduğunu söyleyen Eide’nin eşit mesafe yaklaşımını eleştirdiğini yazdı.

Habere göre EDEK Eide’nin, BM Deniz Hukuku’nun “ihlali” meselesinde eşit mesafe yaklaşımı sergilemesinin de Rum-Yunan-Mısır stratejik enerji ve siyasi işbirliğinin jeopolitik gerginlik yarattığını düşünmesinin de “akıl alır gibi olmadığını” savundu. Bu tür yaklaşımların “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı’nın “itibarını zedelediği ve misyonuna ve rolüne ölümcül darbe vurduğunu” da öne sürdü.

Ekologlar ve Çevreciler Hareketi, Eide’nin önceki günkü açıklamasında, “Kıbrıslı Türkler de ülkenin doğal zenginliğinin gelecekteki yönetiminde söz hakkı istiyor” diyerek, Türkiye’nin hidrokarbon konusundaki faaliyetlerini haklı göstermeye çalıştığını belirterek bundan “şaşkınlık” duyduğunu ifade etti. Çevreciler Eide’yi Türkiye ile sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni eşitlememeye dikkat etmesi” konusunda uyardı.

EURO.KO  Başkan Vekili Mihalis Yorgallas Eide’nin Alithia’ya verdiği söyleşide Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine eşit mesafede yaklaşmasının “Ankara’yı yasa dışı faaliyetlerinden beraat ettirdiğini, yayılmacılığını güçlendirdiğini ve yasa dışı davranışlarını sürdürmeye cesaretlendirdiğini” iddia etti. EURO.KO, Eide’den, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır üçlü işbirliğinin “bölgedeki gerginliği daha da artırmayı değil bitirmeyi hedeflediğini teslim etmesini” istedi.

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