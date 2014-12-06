Rum Partilerden Türk Başlıklarının Açılması Girişimlerine Tepki

Rum siyasi partilerin, AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten İtalya’nın, İngiltere’nin önerisi üzerine Güney Kıbrıs’ın tek taraflı bloke ettiği Türkiye’nin AB müzakere başlıklarından ikisinin açılması talebini AB Genel İşler Konseyi sonuç bildirgesi taslağına eklemesine tepki gösterdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, KS EDEK yaptığı açıklamada, Türkiye’ye, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “meydan okumaları” nedeniyle yaptırım uygulamak yerine İngiliz Hükümeti’nin, başlıklarının açılmasıyla Türkiye’yi ödüllendirdiğini savundu.

EDEK, İngiliz Hükümeti’nin Rum Yönetimi’ne karşı düşmanca tutumuna ilişkin bilgilerin de artık kendilerini şaşırtmadığını belirtti.

Rum Vatandaşlar İttifakı da, Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunu gündeme getirmesi için Hükümet’e çağrıda bulundu.

Vatandaşlar İttifakı açıklamasında İngiltere’nin, bir kez daha Güney Kıbrıs’ı sırtından vurduğunu belirtti.

Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi ise açıklamasında İngilizlerin, “Türk çiftetellisi ritminde dans ettiğini” belirterek Türkiye’nin başlıklarının açılması yerine Avrupa Konseyi’nden Türkiye’nin “meydan okumaları” konusunda kınanmasını beklediklerini savundu.