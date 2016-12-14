Güney Kıbrıs:
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14 Aralık 2016 Çarşamba 09:10

Rum Ombudsman Vatandaşlık Verme Sistemini Eleştirdi

Rum Ombudsmanı Eliza Savvidu, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığının verilmesi hususunda takip edilen prosedürlerin sorunlu olduğunu, uzun yıllar süren incelemeler sonrasında vatandaşlık taleplerinin yasada dahi yeri olmayan gerekçelerle reddedildiklerini belirtti.

Rum Ombudsman Vatandaşlık Verme Sistemini Eleştirdi
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 Rum Ombudsmanı Eliza Savvidu, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığının verilmesi hususunda takip edilen prosedürlerin sorunlu olduğunu, uzun yıllar süren incelemeler sonrasında vatandaşlık taleplerinin yasada dahi yeri olmayan gerekçelerle reddedildiklerini belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Ombudsmanı Savvidu’nun Güney Kıbrıs’ta vatandaşlık verilmesi prosedürüne ilişkin ayrıntılı bir inceleme yaptığını ve büyük sorunlar tespit ettiğini yazdı.

Habere göre Savvidu araştırmasında, şu anda 2010 yılında yapılan vatandaşlık başvurularının incelenmekte olduğunu tespit etti.

Savvidu araştırmasına değindiği raporunda, vatandaşlık başvurusunda bulunanların genel olarak sistem ve devlet memurlarının davranışlarından ötürü zor durumda bulunduklarını, Kıbrıslılarla evli olanlar, Kıbrıslıların evlat edindikleri çocuklar ve hatta kökenleri sebebiyle başvuruda bulunan Kıbrıslı Türklerin zor durumda kaldıklarını vurguladı.

Mültecilerin ve uzun yıllardır Güney Kıbrıs’ta ikamet ettikleri için vatandaş olmak isteyenlerin de zorluklara karşılaştıklarını ifade eden Savvidu, vatandaşlık başvurularının reddedilmesinde kullanılan “iyi karakter sahibi olunmadığı” ifadesinin yasada olmasına karşın, yasanın bu kadar yoruma açık bir ifadeyle netlik getirmediğini ortaya koydu.

Savvidu ayrıca, Kıbrıslılarla evli yabancıların vatandaşlığa başvurdukları anda evliliklerinin gerçek olup olmadığının incelenmesi gibi rahatsız edici bir sürece girildiğini, oysa vatandaşlığa başvuru hakkı kazanana kadarki sürede oturma ve çalışma izinlerinin yenilenmesinde hiçbir sorun çıkarılmadığına da dikkat çekti.

“Yunanca bilmemek, ülkeyle bağı olmamak ve yerel gelenek ve göreneklere adapte olamamak” gibi yasada yeri olmayan unsurlar gerekçe gösterilerek vatandaşlık başvurularının reddedildiğini de ifade eden Savvidu, başvuruların incelenmesi için geçen 5-6 yıllık sürelerin ise kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Gazete, diğer AB ülkeleriyle kıyaslandığında Güney Kıbrıs’ta verilen vatandaşlık sayısının çok düşük olduğunu, Eurostat’ın verilerine göre 2014 yılında 2 bin 274 kişiye vatandaşlık verildiğini belirterek, bunlardan yüzde 67’sinin AB dışı kökenli olduklarını, 616’i Rus ve 355’i ise Yunanlı olan, yüzde 27,1’lik bir kesime de vatandaşlık verildiğini aktardı.

Haberde, aynı sene içerisinde ise Yunanistan’da yaklaşık 20 bin 900, İngiltere’de 125 bin 600 ve Almanya’da 110 bin 600 kişiye vatandaşlık verildiği vurgulandı.

Haberde Kıbrıslı Türklere ilişkin başka herhangi bir ifadeye ise yer verilmedi.

     

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