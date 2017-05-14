Güney Kıbrıs:
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14 Mayıs 2017 Pazar 08:45

Rum Müzakere Grubunda Çatlak İddiası

Rum Müzakere Grubunda Çatlak İddiası
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 Rum Müzakere Grubu üyesi, hukukçu Polis Poliviu’nun Kıbrıs sorununda “açıkta bulunan üç başlık” konusunda grubun diğer üyelerine gönderdiği elektronik postalarla görüş ayrılıklarını dile getirdiğini, Poliviu’nun bu eylemine ise Rum Başkanlık Sarayı’ndan gelen yanıtın, müzakere grubundaki anlaşmazlığı ortaya koyduğu iddia edildi.

Simerini gazetesi: “Müzakere Grubunda Yeni Güçlü Çatlak” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, bir zamanlar Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşı olan, müzakere grubu üyesi, hukukçu Polis Poliviu’nun, grup üyelerine gönderdiği iki elektronik postayla, müzakerelerde mevcut “üç açık başlık” konusunda aksi görüşlerini ortaya koyduğunu, bu durumun müzakere grubundaki şiddetli anlaşmazlığı ortaya çıkardığını iddia etti.

Gazete haberinde özetle, Poliviu’nun “siyasi eşitlik, olası çözümün hemen uygulamaya konması ve uzlaşmazlıkların çözümü mekanizması” konularında “uzlaşılardan farklı olan görüşlerini ortaya koyduğunu” yazdı.
Poliviu’nun görüşlerine ayrıntılı yer veren gazete, Rum Ulusal Konseyi Genel Sekreteri ve Başkanlık Çalışanı Pandelis Pandelidis’in de Poliviu’ya, karşı tezlerle yanıt verdiğini belirtti, Pandelidis’in görüşlerini aktardı.

Gazete, Poliviu’nun daha önce de aksi görüşlerini dile getirdiğini ve son dönemde de müzakere destek grubunda fazla görülmediğini belirterek, Poliviu’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla son gerçekleştirdiği görüşmede, Anastasiadis’e eşlik etmeye çağırıldığını ancak onun mahkemede başka yükümlülükleri olduğu gerekçesiyle çağrıyı reddettiğini öne sürdü.

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