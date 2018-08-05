Rum motosikletlilerin sınır kapısındaki eylemi

Rum motosikletlilerin, 1996 yılında Derinya’da çıkan olaylarda hayatlarını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun, ölüm yıldönümü nedeniyle başlattıkları eylem çerçevesinde dün, Metehan (Ay.Demet) sınır kapısını “sembolik” olarak yarım saatliğine kapattıkları belirtildi.



Fileleftheros gazetesi, Rum motosikletlilerin başlattıkları 3 günlük eylem çerçevesinde dün ilk önce Tasos İsaak’ın annesi Tasula önderliğinde, “Çünkü Anı (hafıza) Ümit Yaratıyor” sloganıyla Yunan Askeri Mezarlığı’na gidip, çelenk koyduklarını yazdı.



Habere göre, Rum motosikletliler daha sonra sınır kapısına giderek, burayı “sembolik” olarak yarım saatliğine kapattı.



Gazete, Rum motosikletlilerin, eylemlerine geçen cuma günü Baf’tan başladığını anımsattı.



Habere göre, eylemler bugün Paralimni mezarlığına gidilmesi, ardından ise Derinya barikatına geçilmesiyle son bulması bekleniyor.



