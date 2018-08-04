Rum motosikletlilerin eylemi dün başladı

Rum motosikletlilerin, 1996 yılında sınırda çıkan olaylarda hayatlarını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun 22’nci ölüm yıldönümü dolayısıyla 3 gün boyunca yapmayı planladıkları eylemin dün başladığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesi; yaklaşık 60 motosikletlinin, eylemlerine dün Baf’tan başladığını, Limnidi (Yeşilırmak) ve “Astromerit” sınır kapılarından geçerek, buraları sembolik olarak geçişlere kapadığını yazdı.



Motosikletlilerin, gece Mammari’de kalarak, İsaak ve Solomu için düzenlenen anma törenlerine katıldığını aktaran gazete, eylemlerin bugün de süreceğini kaydetti.



Bugünkü program çerçevesinde motosikletlilerin, Yunan Askeri Mezarlığı ve Rum Merkezi Cezaevi’nin avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaret edeceklerini belirten gazete, ayrıca Agios Dometios (Ay Demet), Ledra (Lokmacı) ve Ledra Palace sınır kapılarına gidilerek, buraların sembolik olarak geçişlere kapatılacağını yazdı.



Habere göre yarın ise; yaklaşık bin motosikletlinin katılımıyla İsaak ve Solomu’nun mezarları ziyaret edilecek, ardından Derinya barikatına geçilecek.



