Rum Motosikletlilerden İsaak Ve Solomu Eylemi

Rum motosikletlilerin, 1996 yılında sınırda çıkan olaylarda hayatlarını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla bu yıl, 22’inci kez motosikletleriyle eylem yapacakları bildirildi.



Polits gazetesi “Isaak-Solomu Anısına İnsiyatif”ten Andreas Petemeridis, yaptığı açıklamada, motosikletlerin eylemi ve 3-5 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi verdi.



Yaklaşık 60 motosikletlinin yarın saat 8.00’de Baf’tan hareket edeceklerini belirten Petemeridis, sınır boyunca ilerleyerek, zaman zaman sembolik olarak sınır kapılarını kapayacaklarını söyledi.



Eylemin Baf’tan hareketle, sınır boyunca “Selemani” (Süleymaniye) üzerinden ilerleyerek “Limnidi” (Yeşilırmak) sınır kapısından geçeceklerini, oradan “Astromerit” sınır kapısına giderek yarım saatliğine sınır kapısını kapayacaklarını belirten Petemeridis, devamında Denya üzerinden Mammari’ye gideceklerini belirtti.



Petemeridis, Mammari’de akşam Tasos Isaak’ın annesi, kardeşleri ve kızının da yer alacağı etkinlik düzenleneceğini belirtti.



Cumartesi sabahı motosikletlilerin çelenk bırakmak üzere Yunan Askeri Mezarlığı’na gideceğini, arından Agios Demetios (Ay Demet) sınır kapısını sembolik olarak kapayacaklarını anlatan Petemeridis, devamında yine çelek bırakmak üzere Rum Merkezi Cezaevi’nin avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaret edeceklerini belirtti.



Güzergahlarına Ledra sınır kapısına doğru giderek devam edeceklerini ve buraya ulaştıklarında, sınır kapısını sembolik olarak kapayacaklarını söyleyen Petemeridis, sonrasında Athienu, Vrisulles’ten geçerek eylemlerini Derinya barikatında tamamlayacaklarını ifade etti.



Derinya’da Pazar günü yaklaşık bin motosikletlinin katılacağı bir eylemin yapılacağı bilgisin veren Petemeridis, motosikletlerin Pazar günü tüm şehirlerde belirlenen buluşma noktasında toplanarak Paralimni mezarlığına gidileceğini belirtti.



Burada İsaak ve Solomu’nun mezarları başında yapılacak olan anma törenine katılacaklarını ifade eden Petemeridis, ardından Derinya barikatına geçilmesiyle, bir heyetin, BM’nin iznini alarak Isaak ve Solomu’nun hayatlarını kaybettiği noktaya gideceğini ve buraya çelenk bırakacağını söyledi.



Politis gazetesine göre Petemeridis, “Isaak-Solomu Anısına İnsiyatif”in, ne herhangi bir siyasi renge sahip olduklarını ne de siyasete karışan gençler tarafından oluşturulduğunu ifade ederek, hedeflerinin, İsaak ve Solomu’nun anılarını ve “işgale karşı devam etmesi gereken mücadeleyi” muhafaza etmek olduğunu söyledi.



