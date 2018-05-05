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Rum merkezi cezaevi’nde tutuklu Kıbrıslı Türk baygın bulundu

Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu 25 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk gencin, kaldığı hücrede yaralı ve baygın bulunduğu belirtildi.

Rum merkezi cezaevi’nde tutuklu Kıbrıslı Türk baygın bulundu

Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu 25 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk gencin, kaldığı hücrede yaralı ve baygın bulunduğu belirtildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:35
Rum merkezi cezaevi’nde tutuklu Kıbrıslı Türk baygın bulundu

Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu 25 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk gencin, kaldığı hücrede yaralı ve baygın bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi’ndeki tutuklulardan 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk gencin, dün, kaldığı hücrede gardiyanlar tarafından baygın halde bulunduğunu ve derhal ambulansla hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Söz konusu Kıbrıslı Türk gencin, durumunun kritik olması nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını yazan gazete, hastaya entübasyon işlemi uygulandığını belirtti.

Gazete bazı kaynaklara dayanarak, bu olayın, gerek hapishaneye getirilen eşya ve cisimlerin incelenmesi gerekse tutukluların gözetimine ilişkin soru işareti yaratan başka kendi kendini yaralama olaylarına eklendiğine de dikkati çekti.

Son Güncelleme: 05.05.2018 11:52
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