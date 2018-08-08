Rum Merkezi Cezaevi için master planı

Rum Merkezi Cezaevi için bir master planın hazırlanmasının söz konusu olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, dağınık, birbiriyle bağlı olmayan, ayrıca işlevsellik sorunu bulunan hapisler için master plan hazırlanması direktifi verdiğini yazdı.

Gazete, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau’nun açıklamalarına dayanarak Rum Merkezi Cezaevi’nin yeniden dizayn edilmesinin amacının, bir yandan aşırı nüfus sorununun aşılması diğer yandan da tüm binanın tek bir alanda toplanması olduğunu belirtti.

Habere göre Nikolau, Güney Lefkoşa’ya bağlı Marki bölgesine, Yap-İşlet-Devret (BOT) modeli yeni hapishaneler inşa edilmesi kararının terk edildiğini de söyledi.

