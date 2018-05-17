Rum Merkez Bankası Güney’i ABD’nin Hedefi Olmaktan Kurtardı

İRAN MERKEZ BANKASI’NDAN YETKİLİ GÜNEY’E GİTMEK İSTEMİŞ ANCAK ENGELLENMİŞ

Güney Kıbrıs’ın yeniden ABD’ye hedef olma riskine girdiği ancak Rum Merkez Bankası’nın müdahalesi ile son anda kurtulduğu bildirildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Rum Merkez Bankası’ndan üst düzey bir yetkili, dün gazetecilere, İran Merkez Bankası’ndan bir yetkilinin Güney Kıbrıs’a gelmek istediğini ancak Rum Merkez Bankası’nın izin vermediğini açıkladı.

Rum Merkez Bankası yetkilisi, İran Merkez Bankası yetkilisinin Güney Kıbrıs’a gelme konusunu bir Rum siyasetçi ile ayarladığını, Rum Merkez Bankası’nın ise bu durumu ziyaret tarihini belirlemek üzere gönderilen elektronik posta ile öğrendiğini, bunun üzerine gerekli müdahalelerde bulunarak ziyareti engellediğini anlattı.

Vukuatın yakın zaman önce yaşandığına dikkat çekilen haberde, ABD’nin 15 Mayıs’ta İranlı Merkez Bankası yetkilisini -delil sunmamakla birlikte, “teröre finans sağladığı” gerekçesiyle- kara listeye aldığı vurgulandı.



Habere göre Rum Merkez Bankası yetkilisi, bu tür finans konularının yönetiminde siyasi düzeyde yapılan icraatlardan rahatsızlığını gizlemedi ve İran’da yatırım ve diğer finans işleri yapan çevrelerin Rum Merkez Bankası’nı bu tür işlere karıştırmaya çalıştıklarından yakındı.Aynı yetkili, ABD’nin yaptırımları ve aldığı diğer tedbirlerin aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu AB üyesi ülkelerde herhangi bir hukuki zemini olmadığını ancak ABD’nin “kara para aklama ve/veya terörün finanse edilmesine” karıştığından kuşkulanılan herhangi bir örgütün dolar cinsinden işlemlerini kesebileceğine dikkat çekti.Rum makamlarının yakın geçmişte kara para aklama ve teröre finans sağlama konusunda adı çıkan Güney Kıbrıs’ın bu kötü görüntüsünü düzeltmek için çaba harcadığını belirten gazete, halihazırda 4 kez Moneyval Komitesi değerlendirmesinden geçtiklerini, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 6 milyon 300 bin Euro para cezası da kesildiğini yazdı.Buna rağmen Güney Kıbrıs’ın yurtdışında olumsuz görüntü sergilediğine dikkat çekilen haberde, yurtdışındaki denetim makamlarının gözünde Güney Kıbrıs’ın kötü görüntüsü “geçmişte kalmış” olsa da kamuoyu araştırmalarından olumsuz sonuçlar alındığı belirtildi.

Gazete Rum yetkililerin, Güney Kıbrıs’ın yurtdışındaki kötü adını düzeltmek için Pillsburry isimli Amerikan kuruluşunun işbirliğinde, ABD başta olmak üzere yurtdışında kamuoyunu ve denetim kurumlarını “bilgilendirme” kampanyası yapmaya karar verdiğini haberine ekledi.