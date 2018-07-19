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Rum Medya Etik Kurulu’ndan Sözlük Konusunda Açıklama

RUM GAZETECİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ PAPADOPULOS’U ŞİKÂYET EDECEK

Rum Medya Etik Kurulu’ndan Sözlük Konusunda Açıklama

RUM GAZETECİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ PAPADOPULOS’U ŞİKÂYET EDECEK

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:49
Rum Medya Etik Kurulu’ndan Sözlük Konusunda Açıklama

RUM GAZETECİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ PAPADOPULOS’U ŞİKÂYET EDECEK

DİKO’NUN AÇIKLAMASI

 Rum Medya Etik Kurulu’nun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlük konusunda açıklama yaparak, sözlükle ilgili pozisyon almaya yetki sahibi olmadıklarını açıkladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Medya Etik Kurulu dün yaptığı açıklamada, en baştan bu yana, bu çabanın bir parçası olmadığını ve AGİT’in inisiyatifinin sonuçlarını inceledikten sonra pozisyon alacağını söylediğini anımsattı.

RUM GAZETECİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ PAPADOPULOS’U ŞİKÂYET EDECEK

Bu arada Alithia gazetesi ise haberinde, Rum Gazeteciler Birliği (ESK) Yönetim Kurulu üyelerinin, AGİT’in sözlüğüyle ilgili tartışmalar arka plandayken, gazetecilerle ilgili kişisel verilerin yer aldığı bir elektronik postayı yayımladığı gerekçesiyle, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u, Rum Kişisel Verilerin Korunması Komiseri’ne şikâyet edeceklerini yazdı.

Papadopulos’un twitter aracılığıyla, Rum Gazeteciler Birliği üyesi Hristos Hristofidis’in başka gazetecilere gönderdiği bir e-mail’i yayımladığını yazan gazete, Papadopulos’un twitter’a, bahse konu e-mail’in, sözlüğün Rum Gazeteciler Birliği ve Rum Medya Etik Kurulunun bilgisi dahilinde kaleme alındığını ifşa ettiğini yazdığını ekledi.

DİKO’NUN AÇIKLAMASI

Fileleftheros’a göre, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise “Agios Kassianos’ta” (Okullar Bölgesi) gerçekleştirilen bir anti-işgal etkinliğinde yaptığı konuşmada, sözlüğe yönelik eleştirilerde bulundu.

Gazeteye göre Papadopulos burada yaptığı konuşmada “DİKO’nun Atilla’ya Atilla, işgale işgal, ihanete de ihanet demeyi sürdüreceğini” söyleyerek, “başkaları tarafından söylendiği üzere ihanete yol açanın fikir ayrılıkları değil, fikir ayrılığına yol açanın ihanet olduğunu” ekledi.

 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 13:56
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