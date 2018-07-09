Rum Meclisi Kooperatif Bankasının Satışına Onay Verdi!

Rum Meclis’inin, dün gerçekleştirilen olağanüstü oturumla Rum Kooperatif Bankası’nın, Hellenic Bank’a satışına oy çokluğuyla onay verdiği bildirildi.



Alithia gazetesi “Uff! Oyladılar!... Rahatlama… Son Haftalarda Yaşanan Korku Filmine Son” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, dünkü oturumda, beş yasa tasarısı, batık krediler tüzüğü ve Kooperatif Bankası’nın çalışmalarının Hellenic Bank tarafından üstlenilmesine yönelik anlaşma için gereken 2,6 milyar Euro tutarındaki devlet teminatına onay verildiğini yazdı.



Bu gelişmeyle mevduatlara yeni bir tıraşlama yapılmasının önüne geçilmiş olduğunu kaydeden gazete, kooperatif bankasının sahip olduğu 10 milyar Euro’luk mevduatın ve çalışanların çoğunun istihdamının güvence altına alınmış olduğunu belirtti.



Oylamayla Güney Kıbrıs’ın finans sisteminin sakinliğe kavuştuğunu belirten gazete, ayrıca bugün, Kıbrıs Bankası ve Hellenic Bank olmak üzere, iki büyük ve sağlıklı bankaya sahip olacakları değerlendirmesinde bulundu.



Dünkü oylamada DİKO’nun, yasa tasarılarını ve devlet teminatlarını, ELAM ile EDEK’in ise sadece devlet teminatlarını desteklediğini kaydeden gazete, DİSİ tümüne onay verirken, geriye kalan diğer partilerin ret oyu kullandığını belirtti.



Gazete DİSİ ve DİKO’nun diğer partilerin sunduğu ve yasa tasarılarının felsefesini değiştirdiği öne sürülen tüm değişiklik önerilerini reddettiğini de yazdı.



Tüm bu yaşananların ardından, Kooperatif bankasından, güvensizlik ve belirsizlik nedeniyle son 10 gündür yaşanan mevduat kaçışlarının azalacağı yönünde değerlendirmelerin yapıldığını aktaran gazete, şimdiye kadar 500 milyon Euro’dan fazla mevduat kaçışının olduğunu belirtti.



Fileleftheros gazetesi “Batakçı Avı… DİSİ ve DİKO Dün Meclis’te Tek Bir Değişiklik Önerisinin Geçmesine İzin Vermedi… Kooperatifin Sonu Dün Meclis’ten Geçti” başlıklarıyla manşetten verdiği ve iç sayfalarında ayrıntılarını anlattığı haberinde, Meclis’in dün yasalarla, çalışmaları Hellenic Bank tarafından üstlenilene kadar kooperatif bankasını korumaya aldığını yazdı.



Bankanın tasfiye durumuna girmemesi için DİSİ’nin, bankanın faaliyet göstereceği geçiş dönemini düzenleyen yasalar sunduğunu aktaran gazete, yasayı öneren DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, bu öneriyi “tasfiye kazası olmaması için” yaptığını söylediğini aktardı.



Haravgi gazetesi “Toplumun Geleceğini İpotek Ettiler” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Rum Meclisi’nin dün Kooperatif Bankası’nın çalışmalarını Hellenic Bank’a teslim etmesi, açık artırmayla satış sürecinin hızlanması, “elektronik açık artırma ve seküritizasyon” gibi konularda bankaların eline yeni imtiyazlar verilmesine onay verdiğini yazdı.



Haberinde AKEL’in diğer partilerle birlikte, hassas gruplar için koruma ağı yaratılmasını önerdiğini ancak DİSİ-DİKO ittifakının bunu reddettiğini kaydeden gazete, Kooperatif Bankası’nın mal varlığının, Hellenic Bank’a nakledilmesinin eylül ayı içinde tamamlanmasıyla, kooperatif için dönemin nihai olarak kapanacağını belirtti.



Politis gazetesi ise haberi manşetinden “İstikrarı Oyladılar, Hükümeti Suçladılar… Kooperatif’teki Mevduatlarla İlgili Belirsizliğe Son… Hellenic Bank’a Teminat Verilmesi İçin Partiler Arası Çoğunluk… Bankalarla İlgili Yasa Tasarısı Değişiklik Olmadan Geçti” başlıklarıyla aktardı.



RUM MECLİSİ ÖNÜNDE MİNİ PROTESTO



Fileleftheros gazetesi dün, Rum Meclisi önünde küçük bir kalabalığın ellerinde pankartlarla oylamayı protesto ettiklerini yazdı.



Polisin Meclis önünde sıkı tedbirler aldığını kaydeden gazete, ancak protestocuları sayısının polislerden az olduğunu belirtti.



Gazete oylamanın neticesinin ne olacağı bilindiği için birçok kişinin sahillere gitmeyi tercih ettiği yorumunda bulundu.



5 BİN 373 TAŞINMAZ MAL SATILACAK



Fileleftheros gazetesi yasa tasarılarının onaylanmasının ardından, 2015 yılının üçüncü çeyreğinden bugüne kadar uyarı mektuplarının yollandığı 5 bin 373 taşınmaz malın hızlı bir şekilde elektronik açık artırmayla satışının yolunun açıldığını kaydetti.



Habere göre yeni yasayla bürokratik işlemlerin azaltıldığını kaydeden gazete, bankaların, yeni yasaya dayanarak, uyarı almış borçlulara ait olan 183 sürekli ikamet edilen ev, 939 ev/daire ya da inşa edilmekte olan bina, 524 ticari taşınmaz mal, 17 otel, 828 arsa, 2 bin 812 tarımsal arazi/tarla ve diğer kategorilere ait 70 taşınmaz malı açık artırmaya çıkarmaya hazırlandığını .



Gazete açık artırmayla satış günleri belirlenmiş olan 54 sürekli ikamet edilen ev/daire, 414 ev/daire, 258 ticari taşınmaz mal, 34 otel, 408 arsa, bin 641 tarımsal arazi/tarla ve 30 adet diğer kategorilere giren taşınmaz malın bulunduğunu aktardı.



ARAŞTIRMA KOMİTESİ BUGÜN İŞE BAŞLIYOR



Gazete Kooperatif Bankası’nın nasıl battığını araştırmak üzere oluşturulan komitenin başkan ve üyelerinin bugün yemin ederek görevlerine başlayacaklarını yazdı.



Habere göre yemin töreni Rum Hukuk Dairesi’ne Başsavcı huzurunda yapılacak.

