Rum Meclisi Havalimanlarıyla İlgili Anlaşmayı Bilmiyor

Rum Meclisi’nin, havalimanlarının idare edilmesi anlaşmasını ve özellikle Rumların Ercan Havalimanı üzerinden seyahat etmesi durumunda Hükümet’in Hermes’e tazminat vermesi şeklindeki öngörüyü bilmediği belirtildi.

Alithia gazetesi, konunun, dün Rum Meclisi’nde gerçekleştirilen “Kıbrıs Havayolları” konusundaki toplantıda, “Kıbrıs Havayolları” pilotları sendikası PASİPİ tarafından dile getirildiğini yazdı.

Habere göre PASİPİ açıklamasında vergi mükellefi vatandaşların, Ercan Havalimanı’nı kullanmalarından dolayı Hermes şirketine 27 milyon Euro ödendiğini bilmesi gerektiğini de ifade etti.

PASİPİ, “Ercan Havalimanı ne kadar çok kullanılırsa, Hermes’e yönelik tazminat da o kadar artacak” ifadesini kullandı.