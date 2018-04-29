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Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris Kahire’de

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Kahire’de gerçekleştirilen Akdeniz İçin Birlik Parlamenterler Asamblesi üye ülkeler parlamento başkanları toplantısına katıldığı belirtildi.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris Kahire’de

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Kahire’de gerçekleştirilen Akdeniz İçin Birlik Parlamenterler Asamblesi üye ülkeler parlamento başkanları toplantısına katıldığı belirtildi.

29 Nisan 2018 Pazar 08:06
Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris Kahire’de

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Kahire’de gerçekleştirilen Akdeniz İçin Birlik Parlamenterler Asamblesi üye ülkeler parlamento başkanları toplantısına katıldığı belirtildi.

Simerini gazetesine göre, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris burada yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın geliştirdiği üçlü işbirliklerinin, bölgede barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesine neden olacak ortak amaçlara hizmet etmek amacı güttüğünü ifade etti.

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Şilluris, Güney Kıbrıs’ın, bir yandan,  Avrupa ve Orta Doğu arasındaki köprü diğer yandan da Doğu Akdeniz bölgesindeki istikrar unsuru olarak oynadığı rolden de söz etti.

Şilluris, katılımcılara ayrıca Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan ve İsrail ile imzaladığı üçlü anlaşmalar konusunda da bilgi verdi.

Son Güncelleme: 29.04.2018 11:41
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