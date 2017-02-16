Rum Lider Anastasiadis Bugünkü Görüşmede Yaşanan Gelişmelerin Ardından Açıklama Yaptı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bugün gerçekleştirdikleri görüşmede yaşanan gelişmelerin ardından, Rum Başkanlık Sarayında açıklama yaptı.

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı “suçlamaları bir kenara bırakıp, Kıbrıs sorununda iki toplumun da beklentilerine yanıt verecek olan kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabaların başarılı olması için, yapıcı bir ruhla derhal diyaloğu sürdürmeye katılmaya” çağırdı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin sona ermesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Rum lider, “görüşme dostane ve olumlu bir atmosferde gerçekleştirilirken, Birleşmiş Milletler (BM) ile Rum kesimi arasında yaşanan bir anlaşmazlığın sonucunda meydana gelen kısa süreli bir ara anında, Kıbrıs Türk heyeti hiçbir neden olmadan görüşmeden ayrılmıştır” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın söylediklerinin “gerçek olaylara karşılık gelmediğini” ileri süren Anastasiadis, “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, olayların tam olarak nasıl meydana geldiğini ifade edeceğinden emin olduğunu” öne sürdü

Anastasiadis, bir soruya yanıtında ise “Kıbrıs Türk tarafının bugünkü tutumunun, önceden alınan bir kararın ürünü olduğu” iddiasında da bulundu.