Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Şubat 2017 Perşembe 14:58

Rum Lider Anastasiadis Bugünkü Görüşmede Yaşanan Gelişmelerin Ardından Açıklama Yaptı

Rum Lider Anastasiadis Bugünkü Görüşmede Yaşanan Gelişmelerin Ardından Açıklama Yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bugün gerçekleştirdikleri görüşmede yaşanan gelişmelerin ardından, Rum Başkanlık Sarayında açıklama yaptı.

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı “suçlamaları bir kenara bırakıp, Kıbrıs sorununda iki toplumun da beklentilerine yanıt verecek olan kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabaların başarılı olması için, yapıcı bir ruhla derhal diyaloğu sürdürmeye katılmaya” çağırdı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin sona ermesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Rum lider, “görüşme dostane ve olumlu bir atmosferde gerçekleştirilirken, Birleşmiş Milletler (BM) ile Rum kesimi arasında yaşanan bir anlaşmazlığın sonucunda meydana gelen kısa süreli bir ara anında, Kıbrıs Türk heyeti hiçbir neden olmadan görüşmeden ayrılmıştır” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın söylediklerinin “gerçek olaylara karşılık gelmediğini” ileri süren Anastasiadis, “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, olayların tam olarak nasıl meydana geldiğini ifade edeceğinden emin olduğunu” öne sürdü

Anastasiadis, bir soruya yanıtında ise “Kıbrıs Türk tarafının bugünkü tutumunun, önceden alınan bir kararın ürünü olduğu” iddiasında da bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Üslerinin Yeni Komutanı Yemin Etti İngiliz Üslerinin Yeni Komutanı Yemin Etti
Rum İdari Mahkemesi Ebeveynlerinden Biri Tc Kökenli Olan, 1974 Sonrası Kıbrıs’ta Doğmuş Şahsa Vatandaşlık Verilmesini Reddetti Rum İdari Mahkemesi Ebeveynlerinden Biri Tc Kökenli...
Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Güney Kıbrıs Temaslarını Tamamladı Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Güney Kıbrıs Temaslarını...
Kiprianu Yabancı Elçileri Bilgilendirdi Kiprianu Yabancı Elçileri Bilgilendirdi
Meclisin Plebisit Kararı İç Cephede De Çatışma Ve Çekişmelere Neden Oldu Meclisin Plebisit Kararı İç Cephede De Çatışma...
Kadis Ve Neofitu’nun Açıklamaları Kadis Ve Neofitu’nun Açıklamaları
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

İngiliz Üslerinin Yeni Komutanı Yemin Etti
Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin yeni komutanı olarak atanan Tümgeneral James Illingworth’un, dün sabah...

Haberi Oku