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Rum Kooperatif Bankasının Satışına İlişkin Yasalar Pazar Gününe Kaldı!

“ESTİA” PROJESİNİN MALİYETİ SANILDIĞINDAN BÜYÜK OLACAK

Rum Kooperatif Bankasının Satışına İlişkin Yasalar Pazar Gününe Kaldı!

“ESTİA” PROJESİNİN MALİYETİ SANILDIĞINDAN BÜYÜK OLACAK

06 Temmuz 2018 Cuma 07:39
Rum Kooperatif Bankasının Satışına İlişkin Yasalar Pazar Gününe Kaldı!


“ESTİA” PROJESİNİN MALİYETİ SANILDIĞINDAN BÜYÜK OLACAK

Rum Kooperatif Bankası’nın Yunan “Hellenic Bank’a” satışına ilişkin Rum hükümetinin garanti şartları ve ilgili yasaların onayının, bugünkü Rum Meclisi oturumunda değil Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü oturumda oylanacağı bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Kooperatif Bankası’nın batık kredilerine ilişkin Rum hükümetinin, bankanın devrinin yapılacağı “Hellenic Bank’a” vereceği garantileri içeren yasa tasarılarının bugün yapılması planlanan oylamasının Pazar gününe ertelendiğini duyurdular.
Fileleftheros, DİKO’nun dışındaki muhalefet partilerinin Hellenic Bank’a verilecek garantiler paketi ile diğer yasaların paket halinde meclisten geçmesine karşı çıkarak, garantilerin bugün onaylanması diğer yasaların ise daha ayrıntılı ele alınarak onaylanmasını istediklerini belirtirken, sonuç olarak hepsi için yapılacak oylamanın Pazar gününe ertelendiğini aktardı.
Gazete bir diğer haberinde ise, evini ipotek olarak gösteren ancak bankalardan aldıkları borçları ödeyemeyen borçluların, borçlarını ödemelerine katkı sağlanmasını öngören “Estia Planı”nın Rum hükümeti ve vergi mükelleflerine getireceği yükün 800 milyon Euro olacağını yazdı.
Bankalara evlerini ipotek ederek kredi çeken kişilerin borçlarının bir kısmının, ipotek gösterdikleri evlerin reel değerine bakılarak Rum Yönetimince ödenmesini öngören Estia planının, borcunu düzenli ödeyen kişilerde ise hoşnutsuzluk yarattığını belirten gazete, plana göre evinin gerçek değeri borcundan fazla olan kişilerin borcunun 1/3’ü devlet tarafından karşılanacağını aktardı.
Gazete, planın yürürlüğe gireceği 2019 yılından, sonra ereceği 2044 yılına kadarki sürede Rum vergi mükelleflerine getireceği yükün toplam 800 milyon Euro olmasının öngörüldüğünü vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 06.07.2018 10:41
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