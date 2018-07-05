Rum Kooperatif Bankası’nın Satışı İçin Gerekli Garantilere Yeşil Işık...

: Rum hükümeti, Rum Kooperatif Bankası’nın Yunan Hellenic Bank’a satışına ilişkin talep edilen garantiler konusunda uzlaşıya vardı.

Fileleftheros gazetesi; “Garantilerde Anlaştılar – Kooperatiften Mevduat Kaçışının Son Bulması İçin Yarın Meclis Tarafından Onaylanıyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Kooperatif Bankası’nın işlerinin (yatırımlar, alacaklar vs.) Hellenic Bank’a devri anlaşması için şart koşulan garantiler konusunda DİSİ hükümetinin çoğunluğu sağladığını yazdı.

Gazete, Hellenic Bank tarafından talep edilen garantilerin yarın Rum Meclisi’nin oturumunda oylanacağını, DİSİ ve DİKO’nun olumlu oyları, Dayanışma Hareketi’nin oyalamaya katılmayacak olması ve Vatandaşlar İttifakı’nın ise serbest tutum izleyecek olması sebebiyle tasarının kabul edilmesinin beklendiğini belirtti.

Kooperatif Bankası’nın çıkan dedikodu ve söylemler sebebiyle 2017 yılının Ağustos ayından beridir yaklaşık 3 milyar Euro kaybettiğini, ancak hala 1 milyar 200 milyon Euro nakit parasının bulunduğunu vurgulayan gazete, bu yüzden kooperatifin Hellenic Bank’a devrinde sorun olmayacağını aktardı.

Batık kredilerin idaresine ilişkin yasa paketinin akıbetinin ne olacağının ise, muhalefetin tepkileri sebebiyle henüz netlik kazanmadığını belirten gazete, muhalefet partilerinin, kooperatiften mevduatların çıkışını engellemek için sadece devlet garantisine ilişkin yasanın onaylanması, diğer yasaların ise daha ayrıntılı ele alınabilmeleri amacıyla daha sonraya bırakılmasını istediklerini yazdı.

DİSİ PARA YATIRDI

Öte yandan Politis gazetesi, Kooperatif Bankası’ndan mevduat çekme işlemlerinin bir önceki güne nazaran dün daha az düzeyde gerçekleştiğini, DİSİ’nin vatandaşlara bankadan paralarını çekmelerine gerek olmadığını göstermek amacıyla dün bankaya 500 bin Euro yatırım yaptığını yazdı.

Gazete, AKEL’in ise dün, kendilerinin bankada DİSİ’ninkinden daha fazla yatırımı bulunduğunu ve tek bir kuruşu bile çekmeyeceklerini açıkladığını ve hükümeti kooperatifin yok edilmesinde taşıdığı sorumluluğu gizlemeye çalışmakla suçladığını vurguladı.

