Rum Kesiminde de Grip Vakaları Arttı



Rum kesiminde mevsimsel grip vakalarında artış görüldüğü ve hastanedeki vakaların 10’undan 8’inin H1N1’le ilgili olduğu ifade edildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Makarios Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü Şefi Yardımcısı Maria Koliu, yaptığı açıklamada, Rum kesiminde şu anki durumun endişe verici olmadığını vurguladı.

Koliu, şu ana kadar ciddi bir vakaya rastlanıp rastlanmadığı sorusu üzerine ise, bugüne kadar sadece tek bir ciddi olayla karşılaştıklarını ve bunun da Lefkoşa Rum Genel Hastanesinde tedavi altına alındığını söyledi.