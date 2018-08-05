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Rum Kesimi Türkiye’nin Gümrük Birliği'nin Yükseltilmesine Karşı

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde, Avrupa Birliği (AB) merkezinde etkili olan bazı çevrelerin Türkiye’yi saran ekonomik kriz çıkması korkusunu dile getirdikleri ve bu çevrelerin “edinilen bilgilere göre”, Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türk vatandaşlarını ekonomik problemler, Türk lirasının değer kaybetmesi ve enflasyonun artmasından başka yöne sevk etmek için, çatışma yolunu seçebileceğinden endişe belirttikleri” öne sürüldü...

Rum Kesimi Türkiye’nin Gümrük Birliği'nin Yükseltilmesine Karşı

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde, Avrupa Birliği (AB) merkezinde etkili olan bazı çevrelerin Türkiye’yi saran ekonomik kriz çıkması korkusunu dile getirdikleri ve bu çevrelerin “edinilen bilgilere göre”, Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türk vatandaşlarını ekonomik problemler, Türk lirasının değer kaybetmesi ve enflasyonun artmasından başka yöne sevk etmek için, çatışma yolunu seçebileceğinden endişe belirttikleri” öne sürüldü...

05 Ağustos 2018 Pazar 11:09
Rum Kesimi Türkiye’nin Gümrük Birliği'nin Yükseltilmesine Karşı

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde, Avrupa Birliği (AB) merkezinde etkili olan bazı çevrelerin Türkiye’yi saran ekonomik kriz çıkması korkusunu dile getirdikleri ve bu çevrelerin “edinilen bilgilere göre”, Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türk vatandaşlarını ekonomik problemler, Türk lirasının değer kaybetmesi ve enflasyonun artmasından başka yöne sevk etmek için, çatışma yolunu seçebileceğinden endişe belirttikleri” öne sürüldü.

Gazete “AB: Erdoğan ‘Krizi Çıkması’ Senaryoları- Türk Ekonomisi SOS Veriyor- Brüksel Tehdit Görüyor, Gümrük Birliğini Seferber Ediyor” başlıklı haberinde, aynı çevrelerin, kriz çıkması olasılığından faydalandıklarını ve Ankara’nın, Gümrük Birliği’nin yükseltilmesiyle ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini yeniden gündeme getirdiklerini kaydetti.

Gazete Avrupa Komisyonu’nun, bu konunun Rum Yönetimi’nin hayati çıkarlarına dokunuyor olmasına rağmen, bunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Gazete “Lefkoşa’dan Hayır” ara başlıklı haberinde ise, Rum Yönetimi’nin üst düzey siyasi aşamada defalarca Brüksel’e, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin yükseltilmesine rıza göstermesinin söz konusu olmadığını belirttiğini aktardı.

“Elde ettiği bilgilere” göre, Rum hükümetinin Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin yükseltilmesine ilişkin her türlü düşünceyi reddettiği iki temel sebep ortaya koyduğunu kaydeden gazete, bunları kısaca şöyle sıraladı;

“1. Türkiye, Gümrük Birliği’ni, Kıbrıs Cumhuriyeti karşısında mevcut, temel şekliyle uygulamayı reddediyor ve dolayısıyla Lefkoşa’dan da söz konusu Avrupa-Türk ilişkisinin yükseltilmesini onaylamasının istenmesi mümkün değildir.

2. Ankara, ülke hükümetinin kararının sonucundaki kamuoyundaki açıklamaları aracılığıyla, limanlarını kapalı tutarak ve Kıbrıs’tan ticarete ambargo koyarak, Kıbrıs Cumhuriyeti karşısında Gümrük Birliği’ni uygulamasının söz konusu olmadığını açıklığa kavuşturdu.”

Gazete, Lefkoşa’nın konuyla ilgili itirazlarının, COREPER, Daimi Temsilciler Komitesi huzurunda, sonuç bildirgesinin ele alınması sırasında yinelendiğini” de ekledi.

 

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Son Güncelleme: 05.08.2018 14:35
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